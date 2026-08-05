Astfel, spun sursele citate, ”în prima săptămână din septembrie ar putea fi pus Guvernul”, în condițiile în care PSD ”lucrează” în prezent la formarea unui Executiv alături de UDMR și minoritățile naționale, care să fie completat cu parlamentari din „Pace – Întâi România” (PÎR), Uniţi pentru România (UPR) și ”rebelii” din Partidul Național Liberal (PNL).

Calculele PSD arată că, în acest fel, ar putea obține 240 de voturi, fără membrii PNL din ”aripa” Bolojan și fără cei din USR și AUR.

La ce variante de prim-ministru se gândesc liderii PSD

Potrivit surselor din Partidul Social Democrat, liderii partidului au în vedere două variante de premier: Sorin Grindeanu, dacă va fi agreată o variantă de Guvern politic cu PSD, sau un ”independent” precum Alexandru Nazare sau altcineva care nu este membru de partid.

Social-democrații afirmă că nu țin ”morțiș” la varianta de premier Grindeanu și că vor susține acea persoană care are cele mai mari șanse de reușită pentru a forma un guvern.

Pe de altă parte, mai trebuie menționat faptul că UDMR ar înclina mai mult să susțină un guvern cu premier independent, în care să fie și ”rebelii” din PNL. Partidele mici, de tipul celor din grupurile PÎR sau UPR - ar putea primi secretari de stat, nu ministere, mai spun sursele respective.

Un guvern mixt cu un premier independent ar putea rezista aproximativ 6 luni, în timp ce un guvern ”politic” va avea misiunea să reziste până la alegerile din 2028.

Ce planuri ar avea PSD în privința măsurilor economice

Sursele PSD afirmă că va fi ”aproape imposibil” pentru următorul Guvern să înghețe din nou pensiile și salariile. ”Va fi nevoie de o indexare, mai mică decât rata inflației, pentru pensii, așa ne-a recomandat și Comisia Europeană”, susțin social-democrații.

De asemenea, PSD este de părere că sunt șanse mici să fie aprobată Legea salarizării, deoarece ”sunt prea mult nemulțumiri”. ”Cu toate acestea, ar fi imposibil să fie înghețate salariile la bugetari pentru al treilea an consecutiv. Chiar dacă nu va exista legea salarizării, va fi nevoie de o majorare la bugetari, oricât ar fi”, mai spun sursele respective.

În aceste condiții, 2027 ar putea fi un an foarte complicat pentru viitorul Guvern. De exemplu, PNRR se va închide, iar investițiile locale vor putea fi finanțate doar de la bugetul național ”și ce mai reușim să atragem din fonduri de coeziune sau alte programe, dar mult sub PNRR. Vom avea de redus deficitul, iar pensiile și salariile vor avea nevoie de o oarecare majorare”, mai afirmă sursele din PSD.