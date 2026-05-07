Consolidarea fiscală nu se oprește în 2026, ci trebuie dusă mai departe în anii următori, cu consecvență, responsabilitate și seriozitate.

România nu îşi mai permite paşi înapoi, avertizează Nazare.

”România livrează rezultate concrete acolo unde, ani la rând, a livrat doar promisiuni. Stabilitatea economică, disciplina fiscală şi credibilitatea internaţională nu mai sunt doar mize, ci rezultate confirmate de guvernul Ilie Bolojan. Aderarea la OCDE este următorul mare salt economic şi strategic al României. Am discutat azi, la evenimentul organizat de Banca Naţională a României şi partenerii noştri din cadrul OECD, despre unul dintre cele mai importante proiecte de ţară ale acestei generaţii: aderarea României la OCDE — o oportunitate majoră pentru dezvoltarea economică, pentru investiţii şi pentru consolidarea statutului României în economia globală”, scrie ministrul demis al Finanţelor pe Facebook.

Alexandru Nazare anunţă că ”România a închis deja 24 dintre cele 25 de comitete din procesul de aderare, inclusiv comitete aflate exclusiv în coordonarea Ministerului Finanţelor”.

”Este un rezultat care confirmă că România poate performa la standardele economiilor dezvoltate atunci când există direcţie, seriozitate şi responsabilitate administrativă”, precizează el.

Îngrijorările investitorilor privind deficitul bugetar

Alexandru Nazare menţionează că, în urmă cu doar câteva luni, principalele semne de întrebare ale investitorilor vizau deficitul bugetar şi capacitatea României de a face corecţiile necesare, în contextul unui deficit de 9,3% din PIB în 2024.

”Au existat multe semne de întrebare cu privire la capacitatea României de a realiza această ajustare fiscală, multe îndoieli legate de eficienţa măsurilor adoptate şi numeroase contestări ale direcţiei reformelor asumate. Rezultatele arată însă clar că România merge în direcţia corectă, iar azi suntem într-un moment decisiv: la intersecţia dintre consolidare fiscală şi investiţii masive în economie. După un deficit bugetar de 9,3% din PIB în 2024, România a redus deficitul cash la 7,65% din PIB în 2025. Am avut cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, dar am realizat şi cea mai mare ajustare fiscală din Europa. Aceasta este diferenţa dintre ezitare şi acţiune”, explică ministrul demis al Finanţelor.

Nazare mai spune că evaluarea primului trimestru confirmă că suntem în traiectoria corectă pentru atingerea ţintelor asumate pentru 2026 şi 2027.

”În acelaşi timp, apetitul pentru investiţii este la cel mai ridicat nivel, iar aderarea la OCDE va aduce mai mult decât standarde şi evaluări internaţionale: va însemna investiţii majore, politici publice mai eficiente, instituţii mai solide, mai multă încredere din partea partenerilor externi şi o economie românească mai competitivă”, adaugă el.

Potrivit ministrului, singura modalitate prin care putem reduce deficitul şi păstra stabilitatea economică este să continuăm ferm pe acest drum.

”Consolidarea fiscală nu se opreşte în 2026. Ea trebuie dusă mai departe, în anii următori, cu consecvenţă, responsabilitate şi seriozitate. România nu îşi mai permite paşi înapoi”, afirmă Alexandru Nazare.