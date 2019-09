Afacerea care a devenit succes garantat în România. Cât câștigă producătorii

Încurajați de fondurile europene, o mulțime de agricultori au investit în livezi de nuci.

Producția aproape s-a dublat în ultimii zece ani, iar cei care au mizat pe această afacere sunt mulțumiți. Zeci de mii de tone de nuci ajung anual în marile magazine de la noi și din străinătate.

Într-o fabrică din Bihor sunt procesate lunar aproximativ 20 de tone de nucă. Miezul este ambalat în vid, prăjit ori măcinat. Cea mai mare parte a mărfii ajunge în hipermarketuri, dar aproximativ 15% merge în magazine din Italia şi Austria.

Cornel Săbău, proprietarul unei fabrici de procesare: "Ne omorau firmele din Ucraina şi Moldova. Anul ăsta am fost competitivi, pentru că a scăzut şi la noi preţul. Cererea de nucă pe piaţa externă este în creştere, deci cei care vor accesa fonduri vor face un lucru foarte bun".

Dintr-un depozit din Timişoara, sute de tone de nuci pleacă anual spre Europa.

Alexandru Opran, exportator: "Avem oameni care colectează de la producători şi ne aduc. Apoi o trimitem la export. Chiar acum o săptămână am trimis un TIR în Bosnia la un client, noi livram la nivel de TIR care înseamnă 20 de tone, sunt clienţi care iau şi câte zece TIR-uri pe sezon".

Nucile sunt bogate în fibre, antioxidanţi, minerale şi vitamine. Miezul de nucă este folosit şi la prăjituri, dar şi la salate. Aşa se face ca livezile cu nuci se înmulţesc de la an la an. În judeţul Timiş, de exemplu, suprafaţa cultivată a crescut, în ultimii 3 ani, cu peste 200 de hectare. Acest investitor 5 hectare cu nuci.

Ioan Minda, proprietar livada: "O început să rodească. Aş vrea să o dezvolt, încă pe 10 hectare, dar am puţin probleme cu terenul. Cred că tot pe fonduri proprii, pentru că pentru că e mai uşor pentru mine, nu o să fiu condiţionat".

Un alt bărbat, din Bistriţa-Năsăud, culege aproape 20 de tone de nuci din livada lui.

Ioan Moldovan, proprietar: "Am pus soiuri româneşti, peste tot, că am încredere. Am investit 110.000 de lei până anul ăsta în primăvară, totul e bio."

Procesatorii cumpăra nucile de la producători cu 13-14 lei kilogramul şi le vând cu aproximativ 28 de lei sau 6 euro. Cei mai mari furnizori de nucă sunt în Moldova, Maramureş şi Bistriţa. Producţia de nuci a crescut în ultimii zece ani, de la 32 de mii de tone, la peste 56 de mii, şi este una dintre cele mai mari din Europa.