"Agricultura, procesarea alimentelor şi distribuţia depind masiv de motorină. Când transportul devine mai scump, fermierii şi distribuitorii sunt forţaţi să transfere aceste costuri suplimentare către clientul final. Asistăm astfel la o "inflaţie de cost". Chiar dacă oamenii cumpără mai puţin şi consumul scade, preţurile rămân sus pur şi simplu pentru că producţia şi livrarea au devenit mult mai costisitoare. Altfel spus, primăvara va aduce provocări serioase pentru bugetele tuturor. Românii vor resimţi un şoc la raft chiar din această lună. Alimentele esenţiale precum laptele, carnea, ouăle, făina, mălaiul şi legumele vor înregistra cele mai rapide şi vizibile ajustări de preţ", consultantul economic Adrian Negrescu pe Facebook.

El a reamintit că barilul de petrol s-a scumpit, în numai 2 zile, cu 10 dolari, şi a ajuns la 80 de dolari.

"Cel mai direct şi dureros impact se va vedea în costurile de transport şi logistică. În România, preţul carburanţilor dictează în foarte mare măsură preţul final al bunurilor de larg consum", susţine consultantul economic.

În aceste condiţii, Adrian Negrescu avertizează că urmează o perioadă de echilibru fragil iar scumpirea alimentelor va pune o presiune imediată pe puterea de cumpărare. Astfel, potrivit acestuia, pragmatismul, disciplina financiară şi atenţia sporită la cheltuieli vor fi absolut vitale în lunile care urmează.

"O criză politică la Bucureşti ar fi, în acest moment, ca o bomboană pe colivă. Politicienii care mizează pe căderea guvernului riscă să declanşeze o reacţie în lanţ, cu efecte incalculabile din punct de vedere economic. Primul impact îl vom vedea în deprecierea masivă a monedei naţionale", a subliniat sursa citată.

Cotaţia ţiţeiului Brent cu livrare în luna aprilie a crescut cu 14% la deschiderea burselor asiatice, ajungând la 82,37 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel începând din ianuarie 2025, iar ţiţeiul american West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat şi el o creştere de două cifre, transmite Reuters.

De asemenea, preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au înregistrat o creştere semnificativă luni dimineaţa, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a provocat îngrijorări referitoare la o perturbare majoră a livrărilor mondiale de energie, transmite Bloomberg.

Iranul a declarat că nu intenţionează să închidă Strâmtoarea Ormuz, însă navele au început să evite strâmtoarea aproape imediat ce a început conflictul, sâmbătă. Qatarul a anunţat şi el o suspendare temporară a navigaţiei maritime.