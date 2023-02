A7, viitoarea Autostradă a Moldovei, prinde contur. Șoseaua de 320 de km ar trebui să fie gata până în 2026

Șoseaua de mare viteză, de 320 kilometri, ar trebui să fie gata în următorii trei ani, până în 2026.

Finanțarea se face din bani europeni, prin Planul de Redresare și Reziliență.

Lucrările la alți 77 de kilometri de autostrada de la Bacău la Pașcani ar urma să înceapă în următoarele luni.

Porțiunea este împărțită în trei loturi in județele Iași și Neamț. Constructorul este român și are la dispoziție 30 de luni, adică un an și jumătate să termine lucrarea. Investiția finanțată integral din bani europeni se ridică la 4,68 miliarde de lei.

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor: ”Cu semnarea acestor trei contracte reușim să ajungem la 305 kilometri din 320 din A7 , contractați – este important de spus că vorbim direct execuție.”

Până acum, Compania națională de administrare a infrastructurii rutiere a semnat contractele pentru 12 din cele 13 loturi ale A7. Ploiești - Buzău este prima porțiune a autostrăzii, are 63 de kilometri și este împărțită în trei loturi, unde pentru moment constructorii nu au avansat cu mult lucrările. În plus, lotul 3, de la Pietroasele la Buzău este singurul rămas fără câștigător.

De la Buzău, autostrada ar urma să continue până la Focșani, apoi Bacău și Pașcani. În total, 320 de km, pentru că în cele din urmă să ajungă până la Siret, la graniță cu Ucraina.

În momentul de față, 10 din cele 12 tronsoane au fost contractate de același constructor român. Compania are în lucru nu mai puțin de 250 de kilometri de autostrada, toți în Moldova.

Ionuț Ciurea, Asociația PRO Infrastructura: ”Antreprenorul român nu are în acest moment capacitatea necesară, au fost termene și licitații foarte scurte. Este posibil să lucreze cu foarte mulți contractori, să fie alți constructori și calitatea lucrurilor pe anumite porțiuni să fie slabă. ”

Autostrada care leagă Muntenia de Moldova este cel mai important proiect de infrastructură din Moldova și cel care absoarbe cei mai mulți bani din PNRR, peste 18 miliarde de lei.

Pentru a beneficia însă de fondurile comisiei, constructorul trebuie să se țină de termene și să finalizeze lucrările până în 2026. În caz contrar, banii nu vor mai fi decontați, ci vor fi plătiți din bugetul de stat. Construcția autostrăzii va accelera și dezvoltarea economică a regiunii.

Marcel Popa, fost președinte de Consiliului Judetean Iași, senator: ”Eu, pentru a merge să duc un transport, cu contract în Franța, mă costă sute de euro în plus față de partenerul de la Cluj, și asta pentru că infrastructura este deficitară.”

După ce va fi finalizată, A7 va prelua mare parte din traficul de pe E85, considerat cel mai periculos drum de la noi, din cauza numărului mare de accidente produse.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 15-02-2023 19:32