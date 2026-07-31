Fenomenul a luat o asemenea amploare încât autoritățile din ambele țări încearcă acum să îl limiteze, în timp ce companiile de asigurări avertizează că nota de plată ajunge, în final, la clienții corecți, scrie Il Post.

În Polonia, angajații din domeniul asigurărilor au botezat fenomenul „proceder włoski” („metoda italiană”), în timp ce unele publicații îl numesc chiar „escrocheria napolitană”.

Datele Automobil Clubului Italian (ACI) arată amploarea fenomenului. Numai în 2025, în provincia Napoli au fost înregistrate 14.066 de vehicule cu numere străine în Registrul Național al Vehiculelor Străine (REVE), iar aproape toate poartă plăcuțe de înmatriculare din Polonia.

În total, pe șoselele Italiei circulă 68.228 de vehicule cu numere poloneze, dintre care 37.830 de autoturisme și 29.120 de motociclete, cele mai multe în zona Napoli. Explicația este simplă: costul asigurărilor.

În Napoli, unde riscul de accidente este printre cele mai ridicate din Italia, o poliță obligatorie RCA costă, în medie, aproape 600 de euro pe an.

Dacă proprietarul dorește și asigurări suplimentare pentru furt, vandalism sau fenomene meteo, factura poate depăși 2.000 de euro pe an, chiar și în cazul unui scuter.

În schimb, prin schema folosită de șoferi, costul asigurării scade la 600-800 de euro în primul an și la cel mult 350 de euro în anii următori.

Cum funcționează schema

Procedura este legală doar în anumite condiții și presupune mai mulți pași.

Vehiculul este radiat din registrul italian și transportat în Polonia, unde este reînmatriculat. În acte, proprietar devine firma care intermediază operațiunea, iar șoferul italian folosește ulterior mașina în baza unui contract de închiriere pe termen lung.

Astfel, automobilul este asigurat în Polonia, unde polițele sunt considerabil mai ieftine decât în sudul Italiei.

Schema profită de o prevedere din legislația italiană introdusă în 2022.

Legea interzice rezidenților italieni să conducă vehicule înmatriculate în străinătate dacă le aparțin, însă nu interzice folosirea lor în baza unui contract de închiriere sau leasing.

Pe lângă această variantă, autoritățile au descoperit și numeroase fraude. Unele firme obțin numere poloneze fără ca vehiculele să ajungă efectiv în Polonia, iar în anumite cazuri documentele de asigurare nu oferă, în realitate, acoperirea obligatorie.

Peste 1.300 de accidente cu vehicule neasigurate

Consecințele încep să fie resimțite și de sistemul de asigurări din Polonia.

Potrivit Fondului Polonez al Asigurătorilor Auto (PBUK), în 2024 au fost raportate 514 accidente în Italia provocate de vehicule cu numere poloneze fără asigurare valabilă.

În 2025, numărul acestora a crescut la aproximativ 1.300.

În același timp, despăgubirile achitate au explodat, de la 6,9 milioane de zloți (circa 1,5 milioane de euro) la 18,4 milioane de zloți (peste 4,2 milioane de euro) într-un singur an.

Companiile de asigurări susțin că, dacă fenomenul continuă, costurile vor fi transferate către șoferii care respectă legea.

„Orice fraudă duce la creșterea costurilor asigurărilor. Companiile trebuie să ia în calcul aceste cheltuieli atunci când stabilesc primele de asigurare. Asta înseamnă că astfel de practici îi afectează indirect pe clienții cinstiți”, a precizat purtătorul de cuvânt al Asociației Companiilor de Asigurări din Polonia, Artur Dziekański.

Guvernul Poloniei pregătește controale mai stricte

Ministerul polonez al Infrastructurii analizează deja măsuri pentru a limita fenomenul.

Una dintre soluțiile propuse este fotografierea obligatorie a vehiculelor în timpul inspecției tehnice, pentru a demonstra că acestea sunt verificate efectiv în ateliere autorizate din Polonia.

În prezent, inspectorii pot certifica efectuarea inspecției doar prin semnarea documentelor, fără alte dovezi. Autoritățile speră că noul sistem va face mult mai dificilă folosirea acestei scheme și va permite identificarea celor care eludează legea.