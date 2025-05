Ministrul Educaţiei: Nu este corect ca la Evaluarea Naţională de la clasa a VIII-a să fie doar două materii

"Eu consider Evaluările naţionale că nu sunt comprehensive, nu sunt suficient de informative. Nu poţi să spui, pe de-o parte, că tu vrei să promovezi cele opt competenţe-cheie, dar în Evaluările naţionale tu te cam focalizezi pe două. Hai să spunem că în celelalte clase mai mici mai pui Matematică şi Ştiinţe, dar în clasa a VIII-a mergi pe Matematică şi pe Limba şi literatura română. Nu este ok. Fiindcă întrebarea e: şi cu celelalte competenţe cheie ce facem?! Ele nu au nevoie de nişte valori standardizate, ca să ştim - le-au asimilat copiii, nu le-au asimilat, să ştim cum se compară o şcoală cu o altă şcoală, să ştim cum se comportă profesorii?! (...). Şi atunci corect este să evaluăm toate competenţele cheie. Acum este o discuţie, că am fost surprinşi de mişcarea pe care a făcut-o Comisia Europeană la început de an, că aţi văzut că au discutat despre faptul că cele opt competenţe-cheie ar trebui cumva minimal să fie reduse la cinci "basic skills", adică cinci competenţele focalizate pe abilităţi", a declarat Daniel David, care a prezentat "Raportul de diagnostic al educaţiei şi cercetării din România. Realizările prezente şi implicaţii pentru noi reforme în domeniu".

Locurile la licee: până la 50% prin examen propriu

El a spus că ia în calcul şi o metodologie pentru ocuparea locurilor în licee.

"Sunt de acord şi vreau să păstrez ideea bună din lege (...) ca măcar până la 50% din locurile pe care le avem la licee să poată să fie ocupate printr-un examen organizat de licee. Sigur, aici va trebui să fim atenţi la ce metodologie facem, ca să avem nişte standarde prin care să nu devină un business foarte personal al unor unităţi şcolare. Cred că este un lucru important. În acelaşi timp, cred că trebuie să vină după examenul naţional. (...) Poate cineva în ziua respectivă chiar a avut o zi proastă când dă examenul naţional. Poate e foarte bun la Biologie şi Chimie şi pur şi simplu la Matematică şi Limba şi literatura română, ca urmare a unei zile proaste, ne-am trezit că are o notă foarte mică. I-ai omorât orice şansă de a merge la un liceu bun, într-o zonă de Ştiinţe. El poate fi foarte, foarte bine pregătit pe acele componente. Deci, aş lăsa-o, dar după o metodologie în care să controlăm, ca să spun aşa, arbitrariul şi lucrurile incorecte care pot să apară", a explicat ministrul Educaţiei.

Tot ca "principiu", a arătat el, ar descentraliza şi mai mult spre licee şi spre specializări chiar, ca să acorde ponderi diferite pentru disciplinele care vor intra în Evaluarea Naţională.

"Din nou mi se pare că personalizăm bine educaţia dacă facem acest lucru. Eu am avut o problemă de la început cu acest examen de clasa VIII-a, pentru că este nenatural într-un sistem obligatoriu. Adică, când noi ştim că învăţământul obligatoriu va merge până la nivel de liceu, tu să faci un examen atât de greu, complicat, pe două materii, care după aceea să marcheze traiectoria de viaţă a copilului, cred că este incorect", a transmis ministrul Educaţiei.

