A fost acordat corect penalty-ul care a trimis Anglia în finala EURO 2020? Răspunsul unui mare arbitru

În minutul 102, Sterling a obţinut uşor un penalti, după ce a "plonjat" acuzând o intervenţie asupra sa a lui Maehle. Faultul a fost confirmat de VAR. Kane a executat lovitura de la 11 metri, Schmeichel a respins în faţă şi tot atacantul de la Tottenham a trimis balonul în poartă.

"It's diving home", a scris jurnalistul italian Tancredi Palmeri, corespondent al postului BeIN Sports. El a făcut un joc de cuvinte plecând de la expresia "It's coming home", folosită de fanii englezi pentru a anunţa că trofeul se va întoarce în ţara în care a fost inventat fotbalul. Cuvântul "diving" face referire la "plonjonul" prin care Raheem Sterling l-a păcălit pe arbitrul Daniel Makkelie şi sistemul VAR, la căderea sa spectaculoasă în careu, potrivit News.ro.

Those saying it wasn't a Pen, watch that contact on Sterling's left leg. That's a foul..... a Penalty. pic.twitter.com/joS2WCD0vG