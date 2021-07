Italia, prima finalistă la EURO 2020. A învins Spania la loviturile de departajare

La finalul celor 90 de minute de joc şi a prelungirilor, scorul a fost egal, 1-1.

Pentru Italia a marcat Federico Chiesa, în minutul 60, iar pentru Spania a punctat Alvaro Morata, în minutul 80.

La loviturile de departajare, pentru Italia au transformat Belotti, Bonucci, Bernardeschi şi Jorginho şi a ratat Locatelli

