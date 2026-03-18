În Parlamentul European, alături de alți mari campioni ai României, Nadia a vorbit despre moștenirea sportului, despre rolul lui în formarea copiilor și despre nevoia de investiții reale în sport.

Camelia Donțu este la Bruxelles și ne spune cum s-a transformat aniversarea unei performanțe istorice într-un mesaj despre viitor.

Mesajul transmis la Bruxelles a fost că viitorul sportului depinde de investițiile făcute acum. Campionii prezenți în Parlamentul European, cu 40 de medalii Olimpice în palmares au subliniat că sportul trebuie susținut de la bază, acolo unde copiii se formează, iar odată cu pregătirea viitorului buget al Uniunii Europene, cer mai mulți bani și pentru sport fără investiții, performanța rămâne o excepție.

Mesajul Nadiei Comăneci

Nadia Comăneci: Sportul, gimnastica, este în Parlamentul European, e fantastic. N-am știut pe la 6 ani, când am intrat într-o sală de gimnastică, ani mai târziu ne vom întâlni cu toată lumea care sunt lideri în ceea ce fac și cât de important a fost pentru mine și este sportul, pentru că acest cer pe care îl avem astăzi aici se datorează faptului că ne-am conectat prin sport. Faptul că m-am născut în România, faptul că m-am născut alături de antrenorii pe care i-am avut, familia, țara m-a ajutat să fiu ceea ce sunt astăzi. Este baza valorilor pe care le-am învățat în România și știm foarte bine ce importante sunt aceste valori care te ajută mai târziu în viața ta. Onorată, gratitudine enormă, pentru faptul că ca să ajungi aici este foarte multă muncă, e adevărat. Dacă ar fi ușor, toată lumea ar fi campionul impic. Sportul te ajută să navighezi în viață, nu poți controla anumite lucruri pe care nu le știi și va trebui să le înveți. Și înveți mult mai bine prin sport, să avem vise. Da, este foarte important să avem vise. Faptul că nu mi-a spus nimeni Nadia, te duci la Olimpiadă să faci istorie. Îmi aduc aminte că am spus dacă pot să câștig o medalie și dacă se poate să fie de aur. Atât am dorit, a fost puțin mai mult, e adevărat 100, tabela electronică nu era pregătită, deci pot să spun că am apărut înaintea AI-ului. Acum reprezentăm Europa, reprezentăm sportul, reprezentăm gimnastica. Aceste fete de aici și băieți au, cum ai spus mai devreme, 40 de medalii avem împreună. Deci este o generație care chiar dacă a terminat să concureze, încă reprezintă ceea ce înseamnă sportul și valorile sportului și buna conduită și ce înseamnă respect. Acest lucru va fi dus mai departe de aceste fetițe din spate care au ales să facă sport pentru că au găsit o motivație să se descopere pe ele însăși. Lucru cel mai important e să vezi care este aptitudinea ta pe care poți să o dezvolți și numai prin sport o găsești. Da, de aia este important să ții copiii ocupați în ziua de astăzi cu sport. Pentru că învață responsabilitate, învață că au colegi care îi așteaptă ca să facă parte din echipă, învață atunci când greșesc, cum să navigheze și au acest simț ca să treacă peste acest obstacol. Sunt cele mai importante lucruri pe care le pot învăța copiii în ziua de astăzi ca să fie adulți buni prin sport. Și vă spun asta pentru că am am învățat prin ce am trecut. Spuneam tot timpul că sportul m-a descoperit pe mine sau eu am descoperit sportul. Cred că gimnastica m-a găsit pe mine și eu m-am găsit în gimnastică. Sportul ne ajută să avem o direcție. Știi, ești într-un fel, un vapor pe apă dar n-ai direcție și momentul în care găsești acest sport care te dirijează poate să te ducă în locuri în care visezi și în locuri de succes.

Prezența Nadiei la Bruxelles vine în contextul marcării a 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii mondiale obținut de șapte ori la Jocurile Olimpice de la Monreal. În 2026, în România are loc celebrarea "Anului Nadia Comăneci", iar pe 29 mai va fi organizată o gală dedicată inegalabilei gimnaste