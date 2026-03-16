Fosta campioană s-a întâlnit luni la Bruxelles cu președinta Roberta Metsola și participă la evenimente dedicate performanței care a făcut istorie.

Corespondent PRO TV: „A fost o zi specială la Bruxelles, una plină de emoție și bucurie. Nadia Comăneci a adus în Parlamentul European o parte importantă din istoria sportului românesc, la 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii mondiale obținut de șapte ori la Jocurile Olimpice de la Monreal. De altfel, fosta campioană a venit însoțită de o delegație impresionantă de campioni ai României, cu zeci de medalii in palmares. Printre ei, Cătălina Ponor, Andreea Răducan, Simona Amânar, Lăura Badea și Ana Măria Brânză. Cu grația și determinarea cu care ne-a obișnuit, Nadia a fost în centrul unor evenimente care au adus împreună sportul, emoția și recunoaștere a unei performanțe care a inspirat generații întregi. La Casa Istoriei Europene, Nadia donat o carte pentru colecția muzeului, într-un gest care leagă performanța sa de memoria europeană. Tot aici, la Parlamentul European, va avea loc o conferință dedicată moștenirii lăsate de zeița de la Moreal. Ea este aici nu doar pentru ceea ce reușit în sport, ci și pentru ceea ce înseamnă această poveste și astăzi excelența mbiție, disciplină și perseverență. Evenimentele sunt organizate în contextul în care 2026 a fost declarat oficial anul Nadia Comăneci în România”.: