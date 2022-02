ePlan.Trend-urile anului în E-Commerce și de ce tot mai mulți comercianți preferă să vândă în marketplace

Trend-urile anului în E-Commerce ni le explică Cristi Movilă, General Manager VTEX Eastern Europe. Pandemia a adus schimbări și în această zonă, iar comportamentul de cumpărare al românilor s-a schimbat și el în această perioadă.

Cum s-a schimbat comportamentul de cumpărare al românilor în pandemie, ce avantaje/dezavantaje are un marketplace pentru branduri și care sunt tendințe în E-Commerce în 2022 și în anii care urmează, precum și multe alte informații din zona de e-business, le aflați în emisiunea ePlan, difuzată pe StirilePROTV.ro.



Andrei Radu, CEO and Founder GPeC: Ce este și cu ce se ocupă Vitex ?

Cristi Movilă, General Manager VTEX: „VTEX este una din platformele lider la nivel global de comerț electronic pentru companii enterprise. Din Brazilia a pornit compania și în America Latină suntem lideri de piață, bineînțeles, din 2012 ne-am extins și în alte țări și suntem prezenți acum și în SUA, suntem listați la bursa de la New York și în Europa, în mai multe țări. Avem clienți precum Walmart, Jumbo, Carreforur, Decathlon, big names. Ce ne deosebește față de concurenții noștri e acel parteneriat pe care îl facem cu clientul, nu avem clienți foarte mulți, dar avem un parteneriat prin care noi îi ajutăm să-și crească și vânzările, e interesul nostru direct, e clar, dar asta aduce plus valoare clienților noștri.”

Andrei Radu: Deci cumva este o platformă de ecommerce pentru businessuri mari..

Cristi Movilă: „Exact...”

Andrei Radu: Cum facem să educăm specialiști în ecommerce?

Cristi Movilă: „Totodată, e de datoria noastră, a tuturor, pentru că în momentul în care vedem că nu avem specialiști disponibili pentru noi, încercăm să oferim niște avantaje, cât mai mari, încercăm să facem cât mai atractiv pachetul, dar dacă nu creștem numărul de oameni, exact ca bătălia în preț, dacă te bați pe prețul cel mai mic, dacă încerci să ți prețul cel mai mic, întotdeauna cineva va avea prețul mai mic decât tine, e o bătălie pierdută întotdeauna. Și atunci, ce trebuie să facem, e să contribuim la partea asta de educare, fie trăinuim oamenii intern și-i promovăm din diverse alte poziții, fie aducem oameni din cu totul alte domenii și avem programe de educație și reconversie profesională în companie cu ajutorul unor instituții... În România sunt foarte puține inițiative de genul ăsta, eu când am preluat poziția în VTEX la final de 2019, a fost ca singurul lucru pe care să-l fac e să construiesc o echipă pe care și-o vor dori potențialii clienți, și tocmai de aceea vor lucra cu noi pentru că avem echipa pe care și-o doresc. Am reușit să facem asta pentru că e destul de atractivă compania, viziune globală, proiecte foarte faine, dar, dacă în cadrul companiilor pe care îi avem clienți, nu găsim acei specialiști cu care să discutăm să ne înțelegem, să vorbim aceeași limbă, degeaba am construit eu echipa în cadrul companiei mele. Mergând un pic mai departe și având și perspectiva asta globală, am lansat un program care se numește Digital Commerce Specialist, un internship de doi ani pe care îl facem împreună cu toate celelalte țări în care suntem prezenți sub un cadru educativ, formal, dat de European Institute of Commerce Management, care e în parteneriat cu Universitatea Cambridge, deci e un cadru foarte clar delimitat de educație, de învățare, dar îi luăm în companie și îi plimbăm prin diferite poziții, fie tehnice, fie sales oriented, fie marketing. Întotdeauna se uită la ceea ce ar putea să fie potrivit pentru ei, iar după acei doi ani fie rămân în companie, fie se duc la clienții noștri, se duc la concurență, nu nici o problemă... Nu trebuie să ne fie frică să trăinuim oameni că după, vai Doamne, pleacă la concurență, ok, dacă pleacă la concurență ei vor contribui la creșterea pieței și cumva, dacă piața crește, creștem cu toții. Datoria noastră va fi să avem o bucată cât mai mare din piața respectivă. Cam așa ar trebui să gândească orice companie.”



Andrei Radu: Apropo de pandemie, dacă au fost și alte provocări în plus, pentru că înainte de pandemie nu stăteam bine cu resursa umană, dacă au fost probleme în zona de recrutare ecommerce, cu pandemia.

Cristi Movilă: „Cred că cea mai mare provocare e partea de inducție, adică lucrăm cu toții remote, sau mai mult sau mai puțin remote, și atunci partea de inducție devine superanevoioasă, devine aproape imposibilă uneori. Inducția, aici mă refer în a construi colectivul, în jurul aceleiași misiuni pe care o are compania, îi face să aparțină poveștii respective, pentru că cu toții creem niște povești, creem niște vise ale noastre, ale lor, pentru a lucra bine trebuie să aparținem și să creem cu același vis, să simtă impactul pe care îl au în companie și asta e foarte important, iar remote e foarte greu... Pe de altă parte, piața s-a liberalizat complet, deci toată lumea se putea angaja oriunde iar noi puteam să angajăm de oriunde. Acum, asta a venit ca o sabie cu două tăișuri, din păcate, pentru angajatorii din România, românii știu foarte bine să vorbească engleză, asta spre deosebire de alte țări balcanice sau din alte zone, și atunci știind să vorbească foarte bine engleză, nu mai contat și s-a întâmplat ca în alte vremuri cu industria de confecții, s-au mutat fabricile din Spania și Italia spre Est, când forța de muncă era costisitoare, când a crescut și în România, s-au mutat spre Serbia, Albania, acum chiar am un prieten care își mută fabrica din Serbia în Maroc, că e mai ieftin. Ei, așa se întâmplă la noi și țările din vest, au început să angajeze mai mult din Est, iar noi începem să lucrăm mai mult spre vest, și atunci e foarte bine că oamenii se trăinuiesc din ce în ce mai mult, ne forțează pe noi să fim mai competitivi, să venim cu mai multe avantaje, și mie îmi place partea asta de experiență căci companiile care lucrează în vest vin și cu un alt view, cu un alt mindset, sunt mult mai serioși, iar la un moment dat tot își doresc să facă parte dintr-o echipă locală”

Andrei Radu: Această tendință venită o dată cu pandemia de remote work, work from home, anumite companii, huge names, spun că e aici ca să rămână, crezi că va face bine businessului în general?

Cristi Movilă: „De revenit sută la sută la birou și eu sunt sută la sută convins că nu vom reveni, din mai multe motive, partea de convenience, și avem niște avantaje pe care o dată ce le-am dat și le-am primit, rămân acolo. Că vorbim de...sunt anumite persoane care aveau partea asta de tranzit foarte lungă, sau, nu știu, vorbim de forte multe motive. Sunt niște oameni care lucrează foarte bine acasă, sunt foarte mulți oameni care lucrează foarte bine cu un cadru foarte bine reglementat și de aceea companii foarte mari care au cadrele foarte bine reglementate și fiecare bucățică e acolo pot să lucreze și își permit să gândească și spun, ok pot să lucrez sută la sută remote. Mai fac niște întâlniri, ne cunoaștem cu toții, un fel de teambuildinguri, samd. Acum, mi se pare foarte greoaie partea de brainstorming, partea creativă, de a decide strategic niște lucruri, de a face o întâlnire de strategie, astea nu se vor putea întâmpla pur online. Chiar discutam zilele trecute cu niște colegi, trebuie să ne vedem și să ne închidem într-o cameră pentru a găsi niște soluții, deci nu se poate”

Andrei Radu: Ce s-a schimbat legat de consum în pandemie, ce s-a schimbat în materie de marketplace-uri, care înfloresc, a adevărat în România avem unul major de care știm cu toții, dar sunt și altele care sunt acolo, imediat pe locul doi, marketplace-ul e cu două tăișuri, poate să aibă și avantaje și dezavantaje pentru un brad și vreau să le discutăm și pe acestea..

Cristi Movilă: „Mi-a plăcut întotdeauna să fac paralela asta cu antichitatea, în antichitate existau orașe port, noduri de drumuri, care au prosperat, istoric vorbind, întotdeauna, de ce, pentru că oamenii veneau acolo pentru că se întâlneau și puteau să facă schimburi, să facă comerț. E cumva în ADN-ul nostru să ne consolidăm achiziția într-o singură locație pentru că ne e mult mai ușor, d-asta au apărut centrele comerciale, d-asta au apărut piețele, de asta au apărut marketplace-urile. Mai mult decât atât, în momentul în care un marketplace își face treaba foarte bine, el dă avantaje clienților, pentru că pe același produs lasă piața liberă, adică lasă orice alt comerciant să vină să pună o ofertă pe produsul ăla, și atunci cel mai bun preț, cea mai bună livrare, cele mai bune review-uri, cele mai bune servicii câștigă pentru client, iar marketplace-ul deține partea de tranzacție, să zicem deține efectiv comanda. Mai mult, el deținând mai multe comenzi din mai multe verticale, începe să dețină și partea de know-how de produs, începe să dețină și partea de review-uri, căutare, research, toate lucrurile astea pe care le fac clienții. Ieri eram la o conferință și cel mai mare marketplace de la noi spune că 60% din produsele vândute au fost din marketplace, nu au fost ale lor, ci third-party. E clar că spre direcția asta mergem, pentru că cumva oferă avantaje clientului final, și așa vei căștiga, pe termen lung, tu ca și comerciant.”

Am văzut pe piețele din afară și văd din ce în ce mai des la noi, căci urmăm același trenduri, nu e nimic superschimbat, producătorii încep să listeze produsele pe marketplace direct, aici vorbim de producători Sony, Samsung, LG, producători din aceștia care nu oferă niște avantaje superclare oamenilor care cumpără direct de la ei. (...) Consumul e tot mai mare din marketplace, e unul din canalul favorit al producătorilor”.