Andrei Pitiș, despre visul de a face 100 de români milionari în euro: „Soluții simple pentru probleme complexe”

Subiecte precum antreprenoriat, start-up, tehnologie, investment, sunt abordate cu cea mai potrivită persoană pentru această discuție, Andrei Pitiș, un om care are peste 25 de ani de experiență în industria de software din România și SUA.

Andrei Pitiș este CEO & Founder la Simple Capital, companie de investiții privată, și a purtat un dialog cu Andrei Radu – CEO GPeC și prezentator ePlan by Stirileprotv.ro.

Andrei a cunoscut succesul cu Vector Watch, primul ceas inteligent cu o autonomie de 30 de zile, compania a fost preluată de Fitbit iar în cadrul acesteia a fost vicepreședinte pe dezvoltare de produs, 3 ani și jumătate.

Andrei Radu: Toată experiența ta datează din 95-96, a fost prima companie din Silicon Valley, cu alți doi cofondatori...

Andrei Pitiș: „Așa este, prima experiență de a co-fonda o companie din Silicon Valley din poziția de CTO la momentul respectiv, a fost incredibilă și experiența americană, prin 96-97 am stat câteva luni în America să vorbesc cu clienții companiei noastre și cred că expunerea atât de devreme la o cultură, la o nouă lume, venind din perioada comunistă și post comunistă, foarte închisă și cu foarte puține posibilități în zona tehnologică, a fost definitorie pentru cariera mea și ce a urmat după.”

Andrei Radu: Care este povestea din spatele Simple Capital și ce își propune să facă pentru antreprenoriatul românesc..

Andrei Pitiș: „Simple din fața numelui e de la soluții simple pentru probleme complexe, reducerea complexității la simplitate este un deziderat pe care l-a enunțat și Brâncuși într-un citat memorabil, a pornit ideea asta într-un moment în care România sărbătorea 100 de ani, și invitat la o publicație de business am spus că visul meu e să ajut ca 100 de oameni să devină milionari din antreprenoriat în tehnologie. Vreau să ajut să investesc și să ajut suficienți antreprenori, cred că sunt acum câțiva, mult mai mulți, și mă bucur că proiectul acesta de 100 de milionari, cumva ca un șablon, și a mai fost dezvoltat și de către alții, a mai fost povestea de succes a UI Path care sunt sigur că au sărit poate de 100, este și povestea Elrond care este o platformă de blockchain românească, și pe măsură ce se întâmplă acumulări de capital sănătoase și create pe baze etice, cred că capitalismul românesc poate să înflorească mult mai mult prin investiții autohtone.”

Andrei Radu: Să facem precizarea, 100 de milionari în euro...

Andrei Pitiș: „100 de milionari în euro, și în timp, nu știu, nu am ajuns la 100...”

Andrei Radu: Care sunt proiectele pe care le consideri eligibile și cum alegi companiile în care investești?

Andrei Pitiș: „În primul rând contează foarte mult ca antreprenorul sau antreprenorii trebuie să fie ambițioși, să-și dorească, trebuie să vrea să-și construiască un business mare, există o serie de antreprenori care-și doresc să construiască un business de lifestyle, ceea ce este superok. Într-un business de lifestyle e mai greu să ajungă și investitorii, pentru că dacă ai un 10% dintr-un business de câteva sute de mii de euro nu e mare.. și atunci caut pe de o parte, și s-a demonstrat că avem succes la Simple Capital cu antreprenori tehnici care au poate nevoie de îndrumare în zona de branding, de creat un brand cu care să poată să iasă în afară, pentru că îmi doresc ca toate brandurile pe care le avem în portofoliu să poată fi internaționalizate, să aibă deschiderea asta, pentru că sunt foarte mulți oameni tehnici, buni, care nu au caracteristicile astea, și pentru că povestea mea începe tot ca om tehnic, e mai ușor să discut cu ei din punctul ăsta de vedere. Pe de altă parte, avem și antreprenori care vin din zona de business dar care au cunoștințe foarte bune în domeniul lor și au nevoie de o echipă tehnică sau să creeze o rezolvare tehnologică a problemelor pe care le văd ei, și pe aceia îi ajut exact invers, cu partea tehnică, legat de o echipă și să comunice cu echipa tehnică, pentru că până la urmă cel mai important e ca antreprenorul, mai ales dacă nu vine dintr-o zonă tehnică, să fie în stare să comunice cu echipa care creează tehnologia cu care rezolvă problema pe are antreprenorul a văzut-o și nu neapărat programatorii (...) la cei tehnici, ei văd problema tehnică dar nu au perspectiva de business și rămân ancorați doar a rezolva niște probleme tehnice fără să realizeze că ei deja creează un produs care poate să-i poziționeze alături de alte produse în piața internațională.”

StirilePROTV

Andrei Radu: Povesteai mai devreme, Andrei, despre construirea unei echipe...

Andrei Pitiș: „Depinde cât de nebunească sau îndrăzneață este ideea ta și cât de bine o emiți și o spui și o proiectezi astfel încât să vină alături de tine oameni care cred în ea, și care cred și în ei că pot să aducă valoare, și în ideea ta, dar și în tine. Echipa am creat-o, au venit unul după altul, Irina Alexandru a fost prima, Dan Tudose, Radu Georgescu, cu investiția, Daniel Rizea, (...) Trebuie o idee nebunească, pentru că dacă e o idee simplă, toată lumea vrea și e mult mai greu să filtrezi, trebuie să-ți dorești să faci ceva cu adevărat revoluționar și în momentul ăla vor veni oameni, se vor autofiltra foarte mult, pentru că oamenii, în general sună prost, n-au încredere în forțele lor, nici eu, adică nimeni nu cred că are încredere de la început. Încrederea se construiește în timp, adică faci ceva mai mic, reușești, faci ceva mai mare, dacă încerci din prima să faci ceva foarte mare, nu reușești- cred eu- sau e mult mai greu să ai încredere în tine că poți să faci ceva așa de mare. În schimb, încrederea dacă o construiești încet-încet prin reușite succesive, care sunt suficient de departe ca să fie greu de atins dar nu atât de departe încât să nu le atingi, încet-încet vine și încrederea că poți să faci orice... și aceia sunt puțini, și foarte important e că oamenii sunt foarte diferiți, cu backgrounduri diferite, cu idei diferite, e foarte greu să lucrezi într-o asemenea echipă în care fiecare are ideea lui, dar rezultatul e cel mai bun atunci când lucrezi într-o echipă foarte diversă”

Andrei Radu: Care sunt tipologiile de business în România anului 2021 care ar putea avea succes peste granițele țării?

Andrei Pitiș: „Există niște limbaje universale, ca să poți să vinzi unor oameni trebuie să vorbești limba lor și America are acest avantaj, că e un teritoriu foarte mare care vorbește engleza, în Europa n-avem norocul ăsta. Și atuncea trebuie să ne adaptăm, care este limbajul pe care îl vorbim cu toții, pentru oamenii tehnici este limbajul tehnic, orice om tehnic poate să creeze un set de tool-uri tehnice care să-i fie la fel de folositoare și lui ca român și unui maghiar, neamț, ucrainean șamd, pentru că vorbesc un limbaj comun. La fel de bine, poate să fie limbajul comun, hobby-urile, adică dacă cineva are un hobby, automodelismul, să spunem, acesta este un limbaj comun cu care să găsească oameni cu care să vorbească exact despre chestia asta peste tot în lume, sau în Europa, deci trebuie să găsești limbajul comun prin care să vinzi, limbajul comun al tribului tău, care e tribul tău și cum poți să-l servești, indiferent în ce țară ar fi”.