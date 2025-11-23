Vitamina care ne protejează zilnic de virusuri și bacterii. Deficitul ei slăbește apărarea organismului

Doctor de bine
23-11-2025 | 10:17
Cu ce ne luptăm zilnic în fața virusurilor și a bacteriilor? Cu vitamina D. Ea stabilește legăturile în sistemul nostru imunitar.

Andreea Groza

Pentru că este atât de importantă, chiar sistemul de apărare reușește să o producă. În lipsa expunerii la soare. În lipsa alimentelor. Și atunci de ce e recomandată administrarea de vitamina D din suplimente? Răspunsul este surprinzător.

Pentru organismul uman, vitamina D este o consumabilă. Odată ce o producem prin expunerea la soare sau o luăm din alimente grase, este stocată în ficat și în grăsimea corporală.

dr. Antonela Burlacu, medic endocrinolog: „Noi nu putem stoca la nesfârșit. Ne ajung stocurile 1-2-3 luni, după care e consumată, ca ursul când hibernează, iese din hibernare, nu mai are rezerve. Din acest motiv, găsim foarte mulți pacienți cu valori foarte mici de vitamina D. Ca să știm valoarea normală în sânge e 30, iar un adult are nevoie de 1.500-2.000 de unități zilnic.”

Dar din 100 de grame de somon sălbatic, spre exemplu, abia luăm 600 de unități de vitamina D.

Aceasta înseamnă să consumăm din depozite, dacă le avem.

dr. Antonela Burlacu, medic endocrinolog: „Dacă am un deficit mare de vitamina D, iau o doză mare care se numește doză de atac, care la adulți e 6.000 de unități pe zi. Pot să iau 2 luni. Apoi iau 2.000-3.000 de unități pe zi, timp de câteva luni.”

Analiza de sânge, care arată valoarea în sânge, se face abia după 6 luni de tratament, să vedeți depozitele reale.

Corespondent PROTV:La valori normale de vitamina D în sânge, veți absorbi 30% din calciul prezent în alimente. În cazul deficitului, se absoarbe sub 10% din calciu. Ca să nu rămână fără calciu în sânge, organismul îl extrage din oase, situație dramatică.”

Fiecare celulă are nevoie de vitamina D. Hormonii au nevoie vitală.

dr. Antonela Burlacu, medic endocrinolog: „Într-o boală tiroidiană autoimună, legată de hormoni, s-a văzut că administrarea vitaminei D încetinește degradarea funcției tiroidiene, încetinind degradarea hormonilor, ea ajută hormonii, le dă o mână de ajutor și insulinei și corticoizilor.”

Sistemul imunitar este perfect echilibrat. Echilibrul e ținut de molecule pro-inflamatorii, numite citokine pro-inflamatorii, și molecule anti-inflamatorii, numite citokine anti-inflamatorii. Odată ce luăm vitamina D, iată ce se întâmplă cu sistemul de apărare. Ne explică expertul imunolog Carmen Chifiriuc.

prof. univ. dr. Carmen Chifiriuc, Academia Română:Într-o primă etapă, stimulează producția de citokine pro-inflamatorii. Și te gândești – păi, stai puțin, stimulează inflamația. Nu, pentru că simultan stimulează producția de citokine anti-inflamatorii. Și răspunsul e echilibrat, nu acționează pe un singur buton, ci ca la mixerele pe care le utilizați dvs., pe mai multe canale, astfel încât ce rezultă este echilibrat. Este un actor principal.”

Suplimentele de vitamina D sunt recomandate tot timpul anului. După ce faceți analiza, care arată nivelul pe care îl aveți în organism, medicul vă recomandă dozele.

