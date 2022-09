Vitamina C, importantă în lupta cu infecțiile respiratorii. Cum trebuie să o consumăm

Vedem celulele albe din sânge, numite leucocite. Acestea au nevoie de vitamina C pentru a fi eficiente.

Dr. Cătălin Cârstoveanu, șef secţie terapie intensivă Marie Curie: „Concentrația de vitamin C din leucocite este de 50 de ori mai mare decât cea din ser, din sânge, pentru că ele absorb. Își iau tot ce trebuie din sânge să fie competente. Lipsa acestui ingredient important le crează dezechilibre funcționale grave. Vin în număr mai mare pentru că nu sunt competente!”

Vitamina C se prescrie în cantitate mare de către medic în infecții acute.

Câtă vitamina C trebuie să luăm dacă cineva din familia sau de la serviciu este răcit

Dr Elena Lățcan, medic primar ORL: „Pereții celulelor. Le întărește să nu mai pătrundă germeni în interiorul celulelor. Dacă cineva din familie sau de la serviciu e răcit, noi ceilalți putem să luăm vitamina C un gram pe zi. Un gram pe zi vreo 10 zile.”

Dar de ce avem nevoie și de suplimente, dacă legumele și fructele o conțin?

Ce condiții trebuie să îndeplinească fructele și legumele pentru a furniza vitamina C

Vitamina C nu poate fi produsă de către organismul uman. Se ia din legume, frunze, fructe, culese cu cel mult 48 de ore înainte. După această perioadă, vitamina se autodistruge în contact cu lumina. De aceea, aveţi nevoie de vegetale proaspete, netratate termic.

Iar în infecții acute, tratamentul presupune și această vitamină sub formă de suplimente. La prescrierea medicului. Suplimentele se aleg în funcție de starea dumneavoastră generală de sănătate.

Cecilia Caragea, consultant comunicare medicală: „Vitamina C este o vitamină pe care corpul nostru nu o produce și nu o reține. Avem nevoie de vitamina C zilnic, corpul nostru utilizează cât avem nevoie și restul se elimină. Dacă vrem să fim atenți la confortul nostru intestinal, putem să luăm vitamina C alcalină. Este o pudră car se dizolvă în apă. Cei care au probleme gastrice au nevoie de vitamina C alcalină.”

