Spre exemplu, rezistența la insulina în mușchi o fac și persoanele subponderale. Nu e legată neapărat de grăsime. Explicăm lanțul biologic, care apare, și care privește apoi toate organele.

Tot ce mâncăm se transformă în glucoză în sânge. Nu trebuie să rămână în sânge și să crească astfel glicemia. Glucoza trebuie să ajungă în celule. Și să facă energie. Așa trăim.

Ne uităm la mușchi. 70 % din glucoza din sânge e preluată de masa musculară. Dar nu ne mișcăm cronic. Mușchiul nu mai deschide ușile pentru glucoză. Și nu o mai preia.

Dr. Roxana Voica, medic primar gastroenterolog, medic primar boli infecționase: Aceasta este mecanismul prin care recomandat e să faci mișcare după masă dacă toți am face mișcare după ce mâncăm o mică plimbare, genufleziuni, vine glucoza și nu mai avem rezistență musculară.

Ce e rezistența la insulină

Cum ne dăm seama de așa numita rezistența la insulină în mușchi? Mușchiul are grăsime, care se simte. Glucoza din sânge crește foarte mult după ce mâncăm. Printr-o simplă analiză de sânge o dovedim.

În ficat, vedem același fenomen patologic rezistența la insulină.

Dr. Roxana Voica, medic primar gastroenterolog, medic primar boli infecționase: Insulina îi spune ficatului după ce ai mâncat- „Hei, nu mai produce glucoză!" pentru că ficatul e un producător constant de glucoză. Când ficatul e rezistent la insulină, nu mai aude semnalul: "Stop! Oprește-te să produci tu glucoză!"

Cum se traduce în analizele? Dimineața, glicemia e mare. Ficatul e încarcat cu grăsime, la ecografie se vede ficatul gras.

Țesutul gras decompune grăsimi și le trimite în sânge. Ficatul le preia și din acestea produce glucoză. Așa slăbim, dacă avem un deficit caloric. Rezistență la insulină în tesutul gras? Vedem la analize trigliceride crescute în sânge. Ficatul se încarcă cu grăsimi. Apare ficatul gras.

Împotriva rezistentei la insulină, avem la armele la purtător. Fie că vorbim de rezistenta la insulină în mușchi, ficat ori țesutul gras, medicii ne spun să ne mișcăm dupa fiecare masă. Să urcăm scări sau să facem o mică plimbare. În niciun un caz să nu rămânem lipiți de scaun ori de canapea. Și pentru cei care au exces ponderal, face diferența o scădere de doar 5-10 % din greutatea corporală, în privința inflamației.

Rezistența la insulină dispare cu aceste măsuri. Fără măsuri însă... apare sindromul cardiometabolic, adică ficat gras, diabet, insuficiență renală, hipertensiune, insuficiență cardiacă.

3 mese pe zi, neapărat o masă dimineața și una la prânz. Un studiu recent ne spune că 70% omit prânzul. Și petrec la masa de prânz sub 30 de minute. Dacă ați pierdut masa de prânz, veți mânca seara compensator. Un motiv ajungeți la rezistență la insulină.