În fotografii obținute în exclusivitate de Page Six, cântăreața, în vârstă de 40 de ani, a fost văzută ținând bebelușul aproape de piept, în timp ce se plimba alături de antreprenorul în vârstă de 42 de ani, în nordul Californiei, potrivit PageSix.

Reprezentanții lor nu au răspuns solicitării de comentarii.

Gaga a ales o ținută lejeră pentru ieșire, purtând pantaloni albi largi și un palton supradimensionat, în timp ce își proteja ochii cu ochelari de soare închiși la culoare.

Polansky mergea alături de logodnica sa, îmbrăcat în pantaloni scurți, hanorac, șapcă de baseball și șlapi.

Cântăreața hitului „Poker Face” părea să țină o mână protectoare peste nou-născut, în timp ce familia înainta pe stradă.

Prima apariție a cuplului după venirea pe lume a copilului

Apariția rară oferă prima imagine asupra noii vieți de părinți a cuplului cunoscut pentru discreția sa.

Actrița din „A Star Is Born” a stat în mare parte departe de ochii publicului în ultimele luni, după încheierea turneului Mayhem Ball în aprilie.

Deși și-a păstrat discret parcursul către maternitate, câștigătoarea premiilor Grammy a vorbit deschis despre dorința ei de a deveni mamă.

„Sunt entuziasmată să fiu mamă. Obișnuiam să am multe temeri în legătură cu asta”, a declarat ea într-un interviu acordat New York Times în martie 2025.

„Lucrul cel mai important pentru mine este să nu-mi oblig copiii să trăiască o viață pe care nu și-o aleg. Așa că, cu cât le putem oferi mai mult spațiu să descopere singuri cine sunt, cu atât mai bine. Asta este lucrul în care cred cel mai mult.”

Lady Gaga a vorbit despre temerile sale legate de maternitate

Gaga a recunoscut, de asemenea, că s-a confruntat cu întrebarea despre modul în care maternitatea s-ar integra într-o viață și o carieră care s-au învârtit în jurul ei timp de decenii.

„Uneori sunt și într-un fel de război cu mine însămi, pe măsură ce mă pregătesc, sper, să devin mamă în curând”, a declarat ea publicației. „De exemplu, astăzi este minunat, dar întreaga zi s-a învârtit în jurul meu. Există o cantitate incredibilă de narcisism în asta.”

În ultimele luni, Gaga și partenerul ei au reușit să rămână departe de atenția publică, concentrându-se pe timpul petrecut împreună.

„Nu prea a avut parte de o viață privată de când avea aproximativ 22 de ani... a stat departe de atenția publică de când s-a încheiat turneul”, a declarat pentru Page Six o sursă apropiată de Gaga, precizând că apreciază foarte mult faptul că artista îl are alături pe Polansky.

„Au o bulă incredibilă de iubire în jurul lor. Pare un loc foarte sigur pentru ea.”