Organismul nostru are nevoie de vitamina C la fel de mult ca de apă sau aer. Din ce o putem lua

Organismul nostru are nevoie de vitamina C la fel de mult ca de apă sau aer. Ne putem asigura aportul necesar al acesteia prin hrană sau prin suplimente.

Pentru un sistem imunitar echilibrat avem nevoie şi de o doză normală de vitamina D.

Se numesc limfocite TE și asigură apărarea le nivelul fiecărei celule. Sunt distruse de stresul cronic și devin ineficiente. În cazul stresului cronic, nu vă doare nimic, dar vor apărea mai des infecții virale. Infecțiile virale vor fi urmate de infecții bacteriene. Bacteriile devin mai reactive în condițiile unui organism-gazdă inundat de hormoni de stres.

Din acest motiv, o perioadă stresantă are nevoie de pauză. Vedem celulele albe din sânge, numite leucocite. Acestea au nevoie de vitamina C ca să fie eficiente.

Cătălin Cârstoveanu, șef secție terapie intensivă „Marie Curie”: „Concentrația de vitamina C din leucocite este de 50 de ori mai mare decât cea din ser, din sânge, pentru că ele absorb, își iau tot ce trebuie din sânge, să fie competente. Lipsa acestui ingredient important crează dezechilibre funcționale grave. Vin în număr mai mare pentru că nu sunt competente.”

Vitamina C nu poate fi produsă de organismul uman. Se ia din legume, frunze, fructe, culese cu cel mult 48 de ore înainte. După această perioadă, vitamina se autodistruge în contact cu lumina. De aceea, aveți nevoie de vegetale proapete, netratate termic, dar și de suplimente de vitamina C.

Cecilia Caragea, consultant comunicare medicală: „Există pe piață și vitamina C alvacină, care este alcalină pentru cei care vor să aibă grijă de confortul lor gastro-intestinal, care au probleme cu alimetele acide în general. Este bine atunci să alegem vitamina C alcalină. Mai trebuie să citim cu atenție prospectul suplimentelor nutritive. Chiar dacă sunt naturale, nu sunt recomandate în orice cantitate. Trebuie luate după anumite reguli, orice supliment nutritiv am alege.”

Chiar dacă este vară, se dozează vitamina D din sânge și, în funcție de valori, aveți nevoie, de asemenea, de suplimente. Vitamina D reglează reacțiile inflamatorii în infecții, dar și în boli, care sunt însoțite de inflamație: ateroscleroza, diabet, obezitate.

În infecții, doza normală de vitamina D pe care o luați zilnic se mărește la recomandarea medicului.

Cătălin Cârstoveanu, șef secție terapie intensivă „Marie Curie”: „Atunci când ești bolnav, ai o viroză, o infecție, s-a demonstrate că nivelele serice scad abrupt în timpul unei infecții. În timpul unei infecții poți să administrezi doze chiar mai mari de vitamina D3.”

Dozele adaptate vârstei sunt corecte doar după analiza de sânge care apreciază ce concentrație aveți în circulație.