Ce trebuie să mâncăm dimineața ca să ne fie bine. Alimentele care ne dau peste cap organismul fără să ne dăm seama

Cum începem ziua? Cu o infuzie de energie. Energia se ia din alimente diverse, nu doar din produse dulci. Dulciurile consumate zi de zi, chiar dimineața, sunt asociate cu grăsimile crescute în sânge.

Ne trezim. Miliarde de neuroni cer, rapid, zahăr. Îl putem oferi imediat, prin ceva dulce, dar costurile biologice sunt prea mari sau îl putem oferi lent, printr-o masă diversă.

Antonela Burlacu, medic primar diabet și boli de nutriție: „Foamea matinală ne arată că am mâncat corect cu o zi înainte, dacă am mâncat însă târziu, am un stomac încărcat, dacă e plin dimineața, normal nu îmi este foame”.

Între creier, ficat, pancreas și intestin există legături perfecte. Le distrugem cu zahăr, mâncat să ne calmăm și să ne simțim mai bine.

Laura Iliescu, medicină internă, Institutul Clinic Fundeni: „Noi credem că nu se întâmplă nimic, ei, am mâncat o chiflă sau am mâncat o prăjitură, nu pățesc nimic, dar eu dau peste cap acest sistemul endocrinologic și sistemul nervos cu hipotalamusul și nu mai reglează”.

Toate procesele anormale determină inflamație. Ne uităm la ficat.

Aici apar celule grase. Aceasta deoarece zahărul și grăsimile din hrană nu mai pot fi corect analizate de către acest organ. Agresiunea alimentară continuă. Un croisant dimineața, câțiva biscuiți, o bucățică de ciocolată. Următorul pas e inflamația din ficat.

Acum e momentul ca, în ficat, să se activeze celule periculoase. Se numesc celule stelate. Celulele hepatice normale sunt înlocuite, treptat, cu celule stelate. Ficatul nu își mai îndeplinește funcția corect.

Laura Iliescu, medicină internă, Institutul Clinic Fundeni: „Se modifică tot și apare inflamația și apoi aceste celulă stelată migrează, are niște prelungiri, niște piciorușe, pentru că se secretă substanțe care o activează și, la rândul ei, secretă substanțe care stimulează colagenul. Apare această fibroză, care pe piele este ca o cicatrice, dar în ficat se vede ca un nodul”.

Celulele stelate nu lasă tocmai ficatul - adică principala uzină de energie a organismului - să producă energie. Practic îi blochează toate funcțiile.

Suferă ficatul, suferă și vezicula biliară sau colecistul. Se umple cu grăsime, apar calcului biliari. Cei mai mulți sunt calculi de colesterol. Au fost făcuți de zahăr toată ziua. Și bacteriile din intestin sunt depășite de prea multe doze de zahăr și devin vulnerabile în calea bacteriilor rele, patogene.

