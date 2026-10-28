Senatorul de extremă dreapta s-ar îndrepta spre Statele Unite, unde ar intenționa să ceară azil politic.

Potrivit presei braziliene, apropiații săi susțin că administrația Donald Trump a fost deja informată despre sosirea acestuia.

Președintele Lula a condamnat gestul, pe care l-a calificat drept rușinos. Între timp, unii parlamentari au cerut deja Curții Supreme să îl pună pe Bolsonaro pe lista roșie a Interpolului.

Este anchetat pentru spălare de bani, iar un judecător de la Curtea Supremă a hotărât că acesta trebuie să predea pașaportul, având în vedere riscul de a fugi din țară.

Senatorul nu a mai fost văzut în public de luni și a ratat termenul-limită pentru predarea pașaportului către poliția federală, alimentând speculațiile privind plecarea sa din Brazilia.