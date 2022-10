Imunoglobulinele G înseamnă toată memoria imunologică a fiecărui om. Ce-i rămâne de făcut copilului

Ce-i rămâne de făcut copilului?

Imunoglobulinele nu omoară agenții infecțioși. Sunt molecule de recunoaștere. Îi marchează cu stegulețe pentru alte celule imunitare. Într-o infecție acută, găsim cantități mari de imunoglubline M, apoi imunoglobuline G.

Prof. univ. dr. Veronica Lazăr, doctor în biologie al Facultății de Biologie: „Imunglobulinele G sunt răspuns imun secundar, adică sintetizate la a doua întâlnire și următoarea, cu același antigen”.

Adică cu același dușman. Imunoglobulinele G înseamnă toată memoria imunologică a fiecărui om, să fie expus mediului natural, să perceapă din mediu informații chimice diverse, pentru că, în copilărie, sistemul imunitar se construiește. Mai vedem o cale importantă de construcție. Toate alimentele pe care le primește copilul, determină și o reacție imună pe termen lung.

Dr. Iolanda Vivișenco, medic primar pediatru: „Sistemul imunitar e format din celule și anticorpi. Anticorpii sunt niște proteine. Ca să fac anticorpi, am nevoie de proteine. Lipsa proteinelor din alimentație înseamnă malnutriție. Are ca efect secundar neformarea de anticorpi. Imunitatea slabă, infecții frecvente. Este una din consecințele malnutriției. Celulele imunitare sunt și ele construite din proteine. Fără proteine, nu am cum să construiesc un sistem imunitar”.

Doar proteinele de calitate din hrană formează celulele imunitare. Proteine complete de calitate găsim în carne, ouă, brânzeturi. Este vital să nu lipsească din mesele unui copil.

Dietele vegetariene sunt decizia adulților. Sunt periculoase pentru un copil. Oamenii au fost creați omnivori, adică pot și trebuie să mănânce din toate grupele alimentare. Este vorba de produse de origine animală, cât și de produse de origine vegetală, așa ne spune evoluția.

Vitamina B12, prezentă doar în carne, ouă, lactate, intră în circulația sanguină. Așa se sintetizează așa numiții acizi nucleici, adică ADN și ARN. Sunt necesari tuturor celulelor umane, care se reînnoiesc, tuturor celulelor prin care crește un copil.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 09-10-2022 11:24