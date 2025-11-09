Greșeala pe care o fac persoanele care vor să slăbească rapid la sală. „E mai prudent să nu caut rezultate rapide”

09-11-2025 | 10:31
Dacă vreți să slăbiți mai repede și să faceți mușchi, mergeți la sală și luați suplimente proteice. Este cel mai des întâlnit obicei.

Totuși, e bine de știut că suplimentele cu proteine destinate creșterii musculare forțează rinichii și ficatul. Dacă aveți deja obezitate abdominală, pot distruge rinichii.

Mușchii mai mari și mai puternici se fac cu proteine și cu sport. La finalul adolescenței, apare pentru mulți această preocupare.

Bogdan Pascu, medic primar endcorinolog: „Calea mai scurtă este să mă opresc la o pudră proteică sau la acele batoane proteice, sfatul meu este să evaluăm eticheta pentru că pe lânga X grame de proteine, avem o cantitate mare de zahăr și carbohidrați”.

Din această cauză apar glicemii mari. Foamea crește și este greu de controlat.

Bogdan Pascu, medic primar endcorinolog: „Acele suplimente sunt dăunătoare dacă sunt la începutul vieții mele la sală sau de a mă mișca. E mai prudent să nu caut rezultate rapide, să încerc să mă mișc să compenseze masa musculară, care mă ajută să îmi modelez acele glicemii mari. În primul rând, să verific eticheta să văd ce cantitate de zahăr are, pe de altă parte nu încurajez această nutriție, dar e important să tragem un semnal se alarmă pentru că de multe ori scrie supliment proteic, baton proteic și de fapt el e foarte bogat în zahăr”.

La vârsta adultă, nu începeți programul de pierdere ponderală direct cu exerciții de forță în sală, dacă aveți grăsime abdominală. Prezența grăsimii pe abdomen arată că există și grăsime și între organe. Și nici cu suplimente cu poteine sau cu aminoaciz - ne spun medicii. Adoptați metoda pașilor mărunți sau a porțiilor mici de mâncare.

Laura Iliescu, medicină internă Institutul clinic Fundeni: „Un tânăr care este obez are un grad de afectare hepatică, are un grad de afectare renală și nu știe că nu se manifestă. Are o oarece sensibilizare de la obezitate, La sală ia suplimente că îi prescrie antrenorul ce să facă. Suplimentele cu aminoacizi îți forțează și ficatul și rinichiul. Se simt obosiți și atunci, ca să facă și mai mult sport și încep să ia suplimente de-a valma fără să știe că nu le fac bine. Vor să slăbească că se vindecă de toate și iau suplimente și forțează rinichiul”.

Rinichiul, care suferă deja din cauza grăsimii, are filtrele mărite. Suplimentele proteice luate pentru sală le măresc și mai tare. Odată modificate, acestea vor pierde și ce nu trebuie să piardă, adică proteinele din sânge. În sumarul de urină apar proteine - dovada obiectivă că rinichiul suferă. Boala cronică de rinichi nu doare, dar distruge aceste două organe vitale.

Programul alimentar de reducere în greutate începe cu un regim hipocaloric și cu mișcare în limita toleranței. Odată pierdute kilogramele, puteți trece la exerciții de forță.

