Glicemia controlată în mod conștient influențează starea de sănătate pentru următorii 10-15 ani

Între pancreas, ficat, intestin și creier există o comunicare fluentă și continuă. Care ține cont de...soare. O explicăm. Cum respectăm cea mai importantă comunicare metabolică?

Soarele a creat așa numitul ritm circadian. Ne spune să mâncăm la 6 dimineața, la 12 și la ora 18. Soarele se reflectă în markerul biologic, numit glicemie. Zahărul din sânge.

Ce fac, în fiecare zi, biologic vorbind? Ce mănânc, când mănânc, cât dorm. Câtă mișcare fac? Toate aceste informații despre propria persoană sunt strânse în markerul biologic - numit glicemie. Înseamnă igiena propriei vieți. Și este un marker, pe care eu îl controlez. Cum?

Dr. Antonela Burlacu, medic primar diabet și boli de nutriție: „Glicemia normală controlată în mod conștient, da este un pașaport pentru o stare de sănătate pentru următorii 10-15 ani garantat. Este extrem de importantă.”

Cum controlez glicemia? Nu încep într-o luni, ci într-o seară. Seara, după ora 18, nu mai mănânc, nu mai beau sucuri dulci, doar apă. În felul acesta, hormonul stresului, numit cortisol, e ținut în frâu. Cortizolul este... balanța insulinei.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar diabet și boli de nutriție: „Cortizolul care este hormon de contra-reglare, care luptă împotriva insulinei. El se duce la culcare. Dacă au mănânc alimente bogate în glucide, ele cresc insulina. Dacă eu mănânc seara o cantitate mare de glucide, carbohidrați, zahăr, cum vreți să îi spuneți, insulina mea crește netamponata de mine, crește, baga zaharul în celule, fac hipoglicemie și peste 2 ore vreau iar să ciugulesc ceva - ea îsi face treaba de nestingherită.”

Seara, hormonul insulină, produs de pancreas, stimulat de alimente face grăsime. Și lovește ficatul. Îl determină să facă grăsime. În interiorul lui. Se numește steatoză hepatica, sau ficat gras, principala cauză de transplant hepatic în Statele Unite.

Ce aș putea să fac seara, la ora 18. Carne neprăjită plus legume. Pește neprăjit plus legume. Fără cartofi, fără pâine. Ce se întamplă dimineața, după ce am început să țin cont de balanța perfectă. Aici - insulina. Aici toți hormonii de contrareglare – glucagon, hormonii tiroidieni, homonul de creștere, hormonii produși de glandele suprenale. Mi se face foame. Foarte foame.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar diabet și boli de nutriție: „Foamea matinală ne arată ca am mâncat corect cu o zi înainte, daca am mâncat însă târziu, am un stomac încărcat, dacă e plin dimineața, normal nu îmi este foame.”

Dimineața se începe cu pâine integrală, fructe, ou fiert, carne ori pește, brânzeturi, legume. Se continuă în același mod la prânz. Iar seara, când apune soarele, renunțați la zahărul din pâine, cereale, cartofi, paste, fructe. De ce?

Prin fotosinteză, frunzele produc zahăr - sau glucidele primare. Transportă apoi zahărul în organe de depozit – tuberculi, cereale, fructe. Sunt concentrate de zahăr. A apus soarele, organismul uman nu mai știe ce să facă cu această substanță. Și face haos în toate circuitele metabolice.

Și grăsime în înterior.

Dată publicare: 10-09-2023 10:32