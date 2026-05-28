Astăzi vorbim despre inflamația cronică, care activează sistemul imunitar. Aceasta înseamnă că depunerile de colesterol din vasele de sânge vor apărea mai rapid și vor progresa mai repede prin procesul inflamator. Inflamația este, de fapt, un proces biologic activ, care afectează progresiv vasele.

Pacienții cu boli cardio-vasculare, diabet zaharat sau boli renale cronice sunt considerați cu risc cardio-vascular foarte înalt. Și au nevoie de tratament individualizat.

Riscurile pot fi reduse prin gestionarea răspunsului imunitar, prin controlul bolii cronice și printr-un stil de viață, care reduce inflamația.

Andreea Groza: Ce înseamnă inflamația cronică ca să vedem de ce s-o combatem cu toate forțele?

Dr. Ana Maria Șerban: Inflamația cronică înseamnă că celule din sânge, care, de obicei, acționează pentru apărarea organismului, vor acționa împotriva acestuia. Aceste celule atacă propriile structuri, inclusiv vasele de sânge.

Andreea Groza: Cum ajungem la inflamație cronică?

Dr. Ana Maria Șerban: Avem infecții, care durează de multă vreme, cronice așadar. Avem boli autoimune neținute bine în control. Obezitatea determină inflamație cronică. Și crește riscul bolilor cardio-vasculare.

Andreea Groza: Revenind la această inflamație, dacă tratăm boala de bază, scade riscul cardiovascular?

Dr. Ana Maria Șerban: Scade, dacă tratăm boala inițială. Scade printr-un stil de viață sănătos, care înseamnă mișcare, iar în dietă pește gras și legume. Andreea Groza: Ce înseamnă sindrom cardio-metabolic?

Dr. Ana Maria Șerban: Este profilul unui pacient supraponderal, care are hipertensiune, lipidele din sânge sunt crescute (scade colesterolul bun, HDL, cresc trigliceridele), are rezistență la insulină.

Andreea Groza: În prezent, există medicamente împotriva obezității, care copiază doi hormoni umani - GLP 1 și GIP. Au și efect anti-inflamator?

Dr. Ana Maria Șerban: Da, asta ne spun ultimele studii. Medicamentele reduc glicemiile, scad profilul lipidic (grăsimile din sânge). Și au efect anti-inflamator sistemic. Firesc, scad greutatea și scad inflamația, pe care o produce grăsimea în exces.

Andreea Groza: Dacă avem diabet, de asemenea trebuie să ținem în control inflamația?

Dr. Ana Maria Șerban: Da. Pe lângă medicația împotriva diabetului, pacienții primesc tratament cu statine pentru că, în cazul lor, ținta colesterolului rău, LDL colesterol, e una foarte mică, ca să fie protejați de infarct ori AVC. Rezistența la insulină din diabet e un factor important de risc cardio-vascular. Andreea Groza: Și la boala renală cronică există inflamație cronică. Accelerează formarea plăcii de colesterol?

Dr. Ana Maria Șerban: Între rinichi și inimă există o legătură strânsă în ambele sensuri.

Boala renală cronică este inflamatorie și accelerează depunerea plăcii de colesterol.

Boala renală cronică accelerează metabolismul mineralelor și astfel calciul, care circulă în mod normal în sânge, se depune în plăcile de colesterol. Devin plăci dure.

Aproape toți cei, care au boală renală cronică, au și hipertensiune.

Dar medicația antihipertensivă e dificilă în boala renală cronică, pentru că va crește creatinina, deci avem puține medicamente de oferit.

Ateroscleroza afectează și arterele rinichilor, ceea ce agravează și boala renală cronică și hipertensiunea.

În concluzie, un pacient cu boală renală cronică trebuie să vadă regulat medicul nefrolog, dar și medicul cardiolog.

Andreea Groza: Ne gândim acum la stilul de viață. Ce ne recomandați să ne ținem în control inflamația?

Dr. Ana Maria Șerban: Mișcarea în fiecare zi reduce inflamația. Accelerează metabolismul și crește sensibilitatea la insulină, un fenomen benefic. De asemenea, mișcarea regulată scade hipertensiunea în mod corect, combinată firesc cu medicamente.

Pe scurt:

Bolile cronice evoluează cu inflamație cronică. Vorbim despre diabet, boală renală cronică, boli autoimune, boli cardiovasculare.

Boala cronică trebuie ținută în control, alături de medicul curant.

O boală cronică crește riscul cardio-vascular, de aceea trebuie să mergeți regulat și la cardiolog.

Inflamația cronică din organism se controlează prin stil de viață. Cea mai importantă e mișcarea, aceasta deoarece produce molecule anti-inflamatorii. De asemenea, glucoza din sânge intră majoritar pasiv în mușchi, fără ajutorul insulinei. Acesta înseamnă că scade glicemia și protejați și pancreasul.

În dietă, aveți nevoie, de câteva ori pe săptămână, de pește gras, care este anti-inflamator, și de legume - zilnic. Fibrele din legume au efect anti-inflamator.

Pentru și mai multe informații despre legătura dintre ficat și inimă, obiceiuri sănătoase zi de zi și prevenția bolilor cronice, urmărește Doctor de grijă by Doctor de bine pe stirileprotv.ro și pe VOYO.