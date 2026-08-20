Astăzi vorbim despre cum menținem energia și echilibrul digestiv. Optimizarea aportului nutrițional, adaptarea stilului de viață și evitarea factorilor declanșatori sunt esențiale pentru a preveni stările de epuizare și pentru a menține o stare generală bună. Ne explica dr. Alexandru Constantinescu, medic primar gastroenterologie.

Andreea Groza: Prin alimentație corectă, ne reducem inflamația sistemică?

Dr. Alexandru Constantinescu: Da, tubul digestiv e puternic legat de alte organe - creier, inimă, rinichi. Dacă avem o alimentație corectă, vom scădea inflamația generală, dar și inflamația digestivă. Ce înseamnă corect?

• Înseamnă să avem în alimentație fibre din legume integrale, fructe, cereale integrale, frunze de toate tipurile.

• O cantitate normală de proteine, adaptată staturii noastre.

• O cantitate de grăsimi sănătoase din uleiuri vegetale presate la rece și aceste uleiuri neprăjite, fructe oleaginoase și pește gras.

Și, pentru a ține în control inflamația, trebuie să ne mișcăm zilnic.

Andreea Groza: Cum îmi adaptez mesele dacă am o boală cronică?

Dr. Alexandru Constantinescu: Dacă avem funcția renala afectată, mesele trebuie să conțină foarte puțină sare, să nu ne hiperhidratăm, adică să depășim 4 litri de lichide pe zi.

Dacă avem diabet, evităm mesele foarte bogate. Acestea se împart în 5 mese zilnice mici, cu multe vegetale și puțini carbohidrați (zahăr, orez alb, pâine albă, paste albe).

Andreea Groza: Dacă iau medicamente cronic, medicul adaptează și mesele?

Dr. Alexandru Constantinescu: În principiu, da. Să dăm câteva exemple.

Fără vitamina B12, nervii nu funcționează și nu putem produce globule roșii, cele care conduc oxigenul prin tot organismul. Vitamina B12 este absorbită în cel mai de jos segment al intestinului subțire. Absorbția acestei vitamine de exemplu e deficitară în cazul medicamentelor destinate diabetului zaharat. Da, medicul curant ne îndrumă cum să nu avem deficit de B12.

Mai dăm un exemplu – vitamina K e greu absorbită, dacă avem boli cronice ale ficatului ori ale pancreasului.

Cum ne hidratăm și ne comportăm alimentar, dacă avem o boală care necesită medicamente zilnic, vedeți în video.