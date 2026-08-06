Vorbim despre telemedicina în cardiologie și facem diferența dintre teleconsultatie, telemonitorizare, consultație pentru a doua opinie și comisia interdisciplinară.

Telemedicina în cardiologie ajută pacienții cronici, care au nevoie de ajustări de tratament ori de analize periodice, dar și pacienții care au depășit infarctul de miocard. Mai mult, gravidele, care au boli cardiace, pot beneficia de control cardiologic la distanță.

Aflăm cum putem avea informații medicale corecte despre propria persoană într-un cadru legal și la un ecran... distanță, de la dr. Natalia Pătrașcu, medic primar cardiolog.

Andreea Groza: Ce înseamnă videoconsultație cardiologică? Dr. Natalia Pătrașcu: Cardiologia e gândită și situată în topul specialităților, care pot benefica de videoconsultație. De o consultație video pot beneficia așadar:

cei care vor să știe ce înseamnă prevenție cardiovasculară adaptată nevoilor lor

au risc familial crescut de infarct de miocard și AVC

pacienții hipertensivi, care au nevoie de ajustarea tratamentului

pacienții diabetici, diabetul e asociat bolilor cardiovasculare

pacienții post infarct miocardic, care au nevoie de monitorizare

Andreea Groza: Facem diferența între videoconsultație, telemonitorizare, comisie interdisciplinară.

Dr. Natalia Pătrașcu: Videoconsultația poate să fie prima în care ne cunoaștem. Telemonitorizare înseamnă monitorizarea tratamentului și a parametrilor biologici. Comisia interdisciplinară înseamnă că specialiști din mai multe domenii se văd online și stabilesc tratamentul pentru un pacient complicat.

Andreea Groza: În ultima perioadă, un pacient oncologic are nevoie de cardiolog înainte de tratament, în timpul și după tratamenul oncologic pentru toată viața. De ce?

Dr. Natalia Pătrașcu: E un paradox în prezent. Pacienții oncologici beneficiază de tratamente noi și performante și a scăzut semnificativ rata de deces cauzată de cancer. Dar s-a observat că mulți pacienți oncologici, tratați cu succes de cancer, își pierd viața din cauza evenimentelor cardiovasculare. De aceea, e nevoie de cardiolog de la început. Explicațiile sunt:

O tumoră renală poate declanșa hipertensiune severă.

Cancerul digestiv, de plâmâni, cancerul de sân cresc riscul de tromboze și de embolii pulmonare.

Apoi chimioterapia poate avea efecte negative - aritmii și vasospasm și crește riscul de infarct.

De asemenea, unele medicamente oncologice au efecte toxice asupra cordului. Și duc la insuficiență cardiacă.

De aceea, cardiologul și oncologul trebuie să vorbească înainte de începerea tratamentului.

Andreea Groza: Ne gândim și la gravide, la cele care au o boală cardiacă preexistentă ori la cele care încep sarcina sănătoase. De ce consultația cardiologică se face ideal video?

Dr. Natalia Pătrașcu: Dacă o femeie are boli cardiace preexistente, sarcina este un risc. Trebuie să îl știi și să ți-l asumi împreună cu medicii curanți.

Dacă faceți tratamente pentru reproducerea umană asistată, consultația cardiologică e necesară înainte de începerea tratamentului.

Dacă faceți hipertensiune în sarcină, verificăm tensiunea arterială cu un medic, în video, pentru că s-a constatat că gravidele fac mai frecvent ”hipertensiune de halalt alb”. Și, dacă primesc tratament antihipertensiv și nu au nevoie, acesta are impact și asupra lor și asupra fătului. Da, videoconsultație pentru gravide în confortul casei lor.

Andreea Groza: De ce au nevoie de medicul cardiolog persoanele care vor să slăbească?

Dr. Natalia Pătrașcu: Pacienții cu obezitate au nevoie să vină la cardiolog pentru că, în realitate, toți au sindrom cadiometabolic cu hipertensiune, diabet, ficat gras, apnee în somn și boală coronariană. Așadar, sunt pacienți care au nevoie de medicație cardiovasculară. Odată ce fac operație bariatică sau fac tratament cu medicamentele numite agoniști de GLP1 și scad 20-30 de kilograme, toate medicamentele cardiovasculare se reduc.

Facem acest lucru în videoconsultație, într-un cadru legal și cu securitatea datelor, și în confortul casei noastre. Dar nu reducem singuri medicamentele. Niciun medicament nu se reduce fără acordul medicului cardiolog!

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