Doctor de bine. Ce trebuie să știe pacienții cu boli cronice de inimă dacă se vaccinează

Tratamentul pentru afecțiunile cronice de inimă nu se întrerupe dacă bolnavul se vaccinează împotriva noului coronavirus.

Medicul cardiolog Alice Munteanu, de la Spitalul Militar Central Carol Davila, a dat explicații în emisiunea ‘’Doctor de bine”, realizată de Liliana Curea. Aflăm, totodată, de ce acești pacienți sunt pe lista persoanelor vulnerabile în fața infecției Covid-19, dar și când ar trebui să cerem ajutorul unui cardiolog pentru a evita un infarct miocardic.

Cum ne putem da seama că avem o problemă cu inima?



Dr. Alice Munteanu: ”Este un organ important din mai multe privințe. Sau din mai multe unghiuri, daca putem să-l privim din prisma faptului că el are patologie acută, pentru care toți cunoaștem că infarctul miocardic acut este cea mai importantă comorbiditate alături de patologia vasului, cel mai important, care pornește de la inimă, vorbim de aortă, care determină disecția de aortă și este tot o patologie extrem de grea atât pentru diagnostician, cât și pentru pacient, pentru că durerea toracică este simptomul comun.

Și nu în ultimul rând, alături de plămân, formând embolia pulmonară. Deci practic vorbim de o problemă acută a acestui organ, dar și o problemă cronică de ce nu, pentru că în continuare bolile cardiovasculare și, în special, boala cardiacă ischemică, reprezintă principala cauză de deces în lume. Practic, alături de hipertensiune, unul din 3 pacienți au această boală, și anume hipertensiunea arterială, iar la nivel mondial boala cardiacă ischemică rămâne principala cauză de deces, afectând mai mult bărbații decât femeile, ce-i drept într-o proporție puțin mai mare, nu foarte mare, iar alături de toți ceilalți factori de risc - vorbim de hipertensiune, de diabet, de fumat, de sedentarism, adică lipsa mișcării, care practic în ultimii ani este o problemă, o reală problemă, cu atât mai mult în ultimul an, în contextul pandemic, și cu dispilidemia, creșterea grăsimilor în sânge - acest tot unitar pe care îl formează boala ischemică ne interesează ca și cele mai importante patologii cardiace, ale inimii.”

Ce înseamnă hipertensiv? Cum ne-am putea da seama că suferim de această afecțiune

Dr. Alice Munteanu: ”Vorbim de hipertensiunea arterială și creșterea ritmului cardiac. M-ați întrebat de pulsul inimii, deci de frecvența cardiacă. Frecvența cardiacă este în mod normal între 60-80 de bătăi pe minut în repaus, ea crește la efort, dar capacitatea cordului este să revină la același număr normal de bătăi. Dacă facem efort, evident că ne crește numărul de bătăi și este în mod fiziologic, spunem noi, adică normal. Însă trebuie să ne reglăm la această frecvență cardiacă. Evident că dacă cineva nu are cordul adaptat la efort, adică un om care nu face zilnic sport sau care nu face un sport în sine .. De exemplu sportivii noștri, nu știu, fotbalul sau alergătorii sau atletismul, deci cordul ăla deja este un cord adaptat la efort. El trebuie să pornească de la o frecvență mai mică de 60 pentru a ajunge la o frecvență de 120, 130 timp de o oră, de exemplu, să alerge, fără să simtă nimic, spre deosebire de noi, care nu suntem adaptați la efort.

De aceea, aș vrea să spun in 2-3 cuvinte că mai marii noștri, ghidurile europene, s-au gândit că inima și sportul sunt o entitate separată. De aceea, poate vreodată vă gândiți la ideea la care sportul, atât la copii, cât și la adulți - nu eu am spus-o, ci alții, făcând și studii în acest sens - să facă ca inima să aibă o durată mai mare de viață și cu o calitate mai bună a vieții noastre. De ce? Pentru că, practic, această adaptabilitate la sport face ca mușchiul, și revenim de unde am plecat, mușchiul inimii să aibă și o altă contracție, mult mai lesne pentru ea, să nu facă un efort în plus și să consume atât de mult.”