Sebastian Stan și iubita sa Annabelle Wallis, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Premiile BAFTA. FOTO

Îmbrăcat elegant într-un costum accesorizat cu papion, Sebastian Stan a atras toate privirile, iar Annabelle a fost strălucitoare într-o rochie metalică, decoltată.

Cei doi păreau extrem de relaxați și s-au bucurat de moment, fiind surprinși de paparazzi glumind și amuzându-se împreună.

Sebastian Stan a vorbit despre originea lui română, pe covorul roșu, la gala premiilor BAFTA, decernate duminică seară la Londra.

Filmul „The apprentice", în care îl interpretează pe tânărul Donald Trump, îi poate aduce al doilea premiu major al anului, după un Glob de aur.

Nominalizările au fost anunțate la 18 ianuarie de către actrița britanică Mia McKenna-Bruce și compatriotul acesteia, actorul și regizorul Will Shape.

În topul nominalizărilor conduce thrillerul 'Conclave', propus la 12 categorii, urmat de thrillerul musical 'Emilia Perez', cu 11 propuneri și drama 'The Brutalist', ce candidează la 9 categorii. Trei filme au primit 7 nominalizări: 'Anora', 'Dune: Part Two' și 'Wicked'.

Cele cinci pelicule care se întrec la categoria Cel mai bun film, sunt: 'Anora', 'The Brutalist', 'A Complete Unknown', 'Conclave' și 'Emilia Perez', conform bafta.org.

Cel mai bun regizor va fi desemnat unul din următorii șase: Jacques Audiard pentru 'Emilia Perez'; Sean Baker pentru 'Anora'; Edward Berger pentru 'Conclave'; Brady Corbet pentru 'The Brutalist'; Coralie Fargeat pentru 'The Substance' și Denis Villeneuve pentru 'Dune: Part Two'.

La categoria Cel mai bun actor în rol principal, este nominalizat și Sebastian Stan, actor născut la Constanța în 1982 și stabilit în SUA, care interpretează rolul lui Donald Trump în filmul 'The Apprentice', prezentând anii de tinerețe petrecuți de acesta la New York. Ceilalți cinci actori aflați în competiție sunt: Adrien Brody pentru rolul Laszlo Toth din 'The Brutalist'; Timothee Chalamet pentru rolul Bod Dylan din 'A Complete Unknown'; Colman Domingo pentru rolul John Whitfield din 'Sing Sing'; Ralph Fiennes pentru rolul Cardinalului Thomas Lawrence din 'Conclave' și Hugh Grant pentru rolul Mr. Reed din 'Heretic'.

