Cum să slăbim corect. Mihaela Bilic: ”3 linguri de ulei dublează caloriile dintr-o salată”

Imediat după Revelion începe febra dietelor, dar și cea a cumpărăturilor în scopul detoxifierii. De exemplu, aparatele care care fac sucuri de fructe sunt în top. Nu slăbim, însă, cu zahărul din fructe.

Cum se poate slăbi corect? La această problemă ne răspunde medicul Mihaela Bilic, într-un interviu acordat corespondentului PRO TV, Andreea Groza, în emisiunea ”Doctor de bine”, difuzată pe stirileprotv.ro și pe www.doctordebine.ro.

Andreea Groza: De ce începe anul cu o dietă?

Mihaela Bilic: ”Dacă nu pe 1 ianuarie, măcar într-o zi de luni! Probabil din sentimentul de vină - am mâncat prea mult de Sărbători. Dar o minune ține 3 zile și nu poate să ne schimbe instinctele – mâncarea înseamnă plăcere, grăsimea înseamnă supraviețuire și slăbirea e percepută drept ofensă adusă naturii. Pentru natură, a slăbi nu e un obicei realist!”

Andreea Groza: Nu grași, dar măcar normoponderali.

Mihaela Bilic: ”A ține lucrurile în control înseamnă să mănânci un pic din toate. Asta e cea mai bună soluție. Dar nici moderația și echilibrul nu ne stau în fire! Suntem mai degrabă construiți pe legea ”totul sau nimic”. De Sarbători, am mâncat cu două guri, acum vrem măsuri drastice să ștergem excesele.”

Pro TV

”Nu slăbim sărind peste o masă”

Andreea Groza: Ca la biologie, ne referim la ficat, care face și o funcție de detoxifiere permanent. Tot timpul citește chimic sângele și face curățenie. Nu are nevoie de noi să îl detoxifiem, își face singur treaba.

Mihaela Bilic: ”Și nu face doar curățenie! Ne gândim la ficat ca la principalul organ, care ne menține nivelul glicemiei, când nu mâncăm. Avem impresia că noi trăim pe baza a ceea ce am mâncat la masa pe care am consumat-o înainte sau în ziua respectivă. Nu! Acest organ fabulos are rolul de a menține glicemia constant și ceea ce mâncăm este cumva distribuit și contorizat pe o perioadă de 2-3 zile. Deci nu ne îngrășăm din masa pe care am mâncat-o acum. Nu slăbim sărind peste o masă. Toate acestea procese au o inerție și ficatul se intepune între masa noastră și ce se întamplă cu rezervele de grăsime. Noi putem într-o zi sau trei zile la rând să mâncam doar salată și o supă. Culmea, nu vom slabi în zilele acelea direct din depozitele de grăsime. Cum slăbim fiziologic?

Mai întâi, ficatul pune la bătaie rezerva de glucoză, pe care o are de primă urgență. Se numeșt glicogen. Sunt 600 de ml glicogen în tot corpul nostru. Mult! Și, legat de 4 molecule de apă fiecare, duce la 2.5 - 3 kilograme din greutate. Aceste kilograme le putem pierde sau câștiga în câteva zile fără, culmea, sa se întâmple nimic cu țestul nostru adipos, fără să se ajungă la grăsimea de rezervă. După această epuizare a glicogenului, ficatul - dacă vede că nu primește din exterior suficient de multe calorii - trage din grăsimea de rezervă. Este un proces greu de controlat.”

Andreea Groza: Privim spre la zahărul din fructe. Facem sucuri la începul anului să slăbim și mâncăm, practic, zahăr cu apă. Nu ne ajutăm ficatul!

Mihaela Bilic: ”Nu ne ajutăm ficatul în niciun fel! Din fructoza (zahărul din fructe), culmea, nu putem face nici energie. Fructoza nu poate fi folosită pe post de combustibil pentru celule, doar glucoza poate fi folosită. După ce bem un suc de fructe, ficatul trebuie să transforme această fructoză în glucoză. Deci îl obosim! Dar ideea de a consuma lichide nu e nouă. Oamenii s-au gândit că lichidul e sărac în calorii. Nu ne ajută sucul de fructe, dar ne ajută sucul de legume. Și ne ajută cioba. În care punem preponderent legume și leguminoase (mazăre, fasole, linte, năut) carne și un cartof. Și multă apă. Și așa îți ajuți ficatul – îi dai un aliment care ține de foame, care nu îngrașă, ci mai degrabă slabește.”

Pro TV

”3 linguri de ulei dublează caloriile dintr-o salată mare”

Andreea Groza: Poate facem definiția ciorbei de legume. Există variante în care se toarnă o găletușă de smântână ori o sticlă de ulei la final. Practic, valoarea calorică devine imensă!

Mihaela Bilic: ”În ciorbă, uleiul se ridică la suprafață, nu se amestecă cu apa și e bine. În ciorbele, supele pe care le cumpărăm, se pune praf de amidon, care îngrașă. Așa că ciorba, supa se fac acasă! Putem să punem în acestea un cartof, carne, multe legume. Și atunci, 3 polonice de ciorbă – substanța uscată nu depășește o palmă – înseamnă un amestec echilibrat.”

Andreea Groza: Dar nu o sticlă cu ulei! Este un lichid, dar are extrem de mutle calorii.

Mihaela Bilic: ”Uleiul e un aliment - capcană. Nu atât în ciorbă cât în salate, o altă combinație care slăbește. Într-o salată, puneți legume, boabe de leguminoase, porumb, carne, puțină brânză, șuncă. Dar, la final, nu turnați ulei din sticlă, pentru că nu aveți niciun control. O singură lingură de ulei are 100 de kilocalorii și valoarea calorică a unei salate poate fi dublată de 3 linguri de ulei. Trei linguri de ulei nu înseamnă mult, nu se văd drept o cantitate exagerată”.

Andreea Groza: Și atunci punem ulei prin spray (o pulverizare are doar 10 kilocalorii)?

Mihaela Bilic: E o variantă.

• Sau cereți sosul salatei separat și să nu fie mai mult de o lingură într-o salată.

• Sau acasă, când faceți sos, diluați cu apă.

• Sau faceți sos din iaurt cu plante condimentare, din oțet balsamic cu muștar, nu mai aveți nevoie de ulei.

Pro TV

”Orice produs lactat care are sub 10% grăsime accelerează slăbirea”

Andreea Groza: Mâncăm legume, înseamnă volum mare, calorii puține. Păcălim stomacul, apare senzația de sațietate. Și cu salată și cu ciorba. Acesta e principiul?

Mihaela Bilic: ”Clar, stomacul nostru funcționează pe bază de volum. Legumele au 90% apă, vitamine, minerale, fibre. Nu au fructoză asemenea fructelor. Și cu cât sunt mai colorate, cu atât mai bine, acei pigmenți sunt plini de nutrienți.”

Andreea Groza: Și nu se destabilizează la pregătire termică, nu se pierd (în supă, la cuptor)?

Mihaela Bilic: ”Marea majoritate nu. Se pierde doar vitamina C. Licopenul, care este pigmentul roșu din legume, prin gătire devine și mai bun. Pentru că există nutrienți, care se eliberează prin tratament termic și, cu puțină grăsime, sunt și mai eficienți - supa de roșii cu puțin ulei. Nu e o știintă. Sunt doar lucruri simple. Alt lucru simplu, pe lângă legume – iaurt sau brânză de vaci, când vrem să slăbim. Așa făceau bunicii. Produsele lactate cu până în 10% grăsime conțin calciu necesar pentru metabolismul uman să funcționeze bine. Adică brânză de vaci, iaurt, lapte dulce, lapte bătut. Orice produs lactat care are sub 10% grăsime ajută la slăbire. Bunicii noștri știau, ne reîntoarcem astfel la alimentele de bun simț.”

Ce face cafeaua înainte de efort fizic?

Andreea Groza: Și le combinăm și cu o cafea. Care e bună înainte de mersul pe jos. Câte cafele ne ajută să slăbim?

Mihaela Bilic: ”Cu oră înainte de mișcare se bea o cafea! După ce o bem, cafeina intră în metabolism și are două efecte: acționează asupra depozitelor de grăsime și duce la mobilizarea lor. Se pot bea până la 5 cafele de-a lungul unei zile. Dar una singură în scopul slăbirii, cu o oră înaintea efortului fizic. Puneți bază pe ea pentru slăbit!”

Andreea Groza: Ce facem cu apa? Mâncare puțină, apă multă – e una dintre rețetele de pierdere ponderală.

Mihaela Bilic: ”Cine spune că dispare foamea, dacă bei un pahar de apă, greșește. Organismul nu confundă lucrurile astea. Dar face o confuzie păguboasă. El consideră că orice e lichid este apă – inclusiv sucul de fructe fresh ori carbogazos. Și nu contabilizează caloriile. Adică noi primim 200 de kilocalorii dintr-un pahar de suc de fructe și senzația de foame nu dispare. Medicii nutriționiști din străinătate spun: În primul rând, nu consumați calorii lichide! O striclă de fresh sau de suc carbogazos înseamnă 450 de kilocalorii, cât două feluri principale la prânz. Dar organismul nu consideră că a mâncat. În schimb, când bem apă, apa hidratează. Dar nu bem apă în neștire. Echilibrul hidric e ținut în control de către hormoni și nu depinde doar de cantitatea de apă băută. Sigur, dacă vezi că urina e galben-închis, ai băut prea puțină apă. Dar bei apă când ți-e sete. Dacă bei pur si simplu, îți supui inima unui efort mare de a elimina acestă apă și de recăpăta echilibrul. Într-o cură de slăbire corectă, te hidratezi cu apă băută la sete, cu ciobă de legume, cu salată.”

Andreea Groza: Când mă gândesc că ar trebui să slăbesc?

Mihaela Bilic: ”Porția normală e cât palma, farfuria adaptată cât 2 palme. Atât ai nevoie la o masă. Iar oglinda îți spune cel mai bine. În prezent, nu se mai ia în calcul indicele de masă corporală, ci mai degrabă aspectul abomenului. Grăsimea acumulată pe abdomen e de cea mai periculoasă – pentru că însemnă risc de diabet, boli cardiovasculare, hipertensiune. Iar grăsimea pe burtică se strânge prin zahăr!”

Andreea Groza: Dar daca mânânc pentru că mă plictisesc, pentru că nu mă simt bine. Pot să conșțientizez că o să mă îngraș?

Mihaela Bilic: ”Da, dar nu înseamnă că te și oprești. Putem să mâncăm și după ce apare senzația de sațietate. Natura ne-a dat un stomac elastic, care primește până la 5 kilograme de mâncare!”

Mâncatul emoțional. Ce facem?

1. ”Realizezi că mănânci emotional - e un prim pas.”

2. ”Nu e nevoie să îți interzici, pentru că o să te simți si mai rău.”

3. ”Mâncăm conștient, ca să nu golim frigiderul. Cu o prăjitură te simți mai bine, nu cu o tavă! Te-ai calmat! Calmarea apare în primele minute, după ce începi să mănânci. Te-ai calmat, te oprești. Recapeți controlul! Nu ne înecam în mâncare până uităm de noi – asta înseamnă pierderea controlului și, ulterior, apare sentimentul de vină, care e și mai rău decât o supărare.

Scopul meu e să fiu prietenul propriei persoane. Și, fiind prietenul meu, revin la o concluzie în privința slăbirii. Reducerea cu 30-50% a cantității de mâncare, zilnic, duce la slăbire. Indiferent ce mâncați, ce vă place să mâncați! Kilogramele se pierd încet și sigur. Bucurați-vă de această pantă descendentă. E corectă și sigură!”