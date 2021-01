Cum se tratează corect simptomele de răceală şi gripă?

În sezonul rece, nu răcim de la frig, ci de la virusuri. Cum gândim virozele comune şi gripa în context COVID 19 aflăm de la medicul primar de boli infecţioase Adrian Marinescu.

Andreea Groza: Care sunt primele simptome, când luăm contact cu un virus respirator?

Dr. Adrian Marinescu: În anii anteriori, aveam viroza repiratorie, adică guturaiul, şi gripă. Acum le avem pe cele două şi avem SARS COV 2, COVID 19. Simptomatologia e asemănătoare, dar sunt diferenţe clare. Dacă guturaiul nu ne pune la pat, gripa poate să ne pună la pat şi COVID 19 de asemenea. Asta înseamnă stare generală proastă, dureri musculare şi articulare importante. Va fi o stare proastă, indiferent de vârstă. Aceasta spre deosebire de guturai.

Andreea Groza: Dacă am simptome respiratorii, trebuie să mă testez pentru SARS COV 2 si nu sa mă gândesc pe toată perioada infectiei “am doar o răceală”?

Dr. Adrian Marinescu:

1. Cel mai corect este să mă izolez, când am o simptomatologie şi nu se ştie despre ce e vorba, 14 zile.

2. Iau legătura cu medicul de familie, care mă ştie.

3. Contează cum mă simt.

Pot să aştept câteva zile - e clar că nu pot să mă testez din prima zi la câte viroze sunt. Voi urmări şi, dacă simtomatologia în 2-3 zile nu se rezolvă, mă testez SARS COV 2. Dar testarea, atenţie, o fac fără să ies din casă. E important să mă izolez!

Andreea Groza: Cum pot fi ameliorate simptomele acasă?

Dr. Adrian Marinescu: În primul rând NU cu antibiotic. Se spune că “orice răceală se rezolvă doar cu antibiotic”. E complet greşit!

Pentru tratament avem simptomaticele şi vorbim de acitaminofen în primul rând, îl cunoştem toţi ca paracetamol. Când am febră şi termometrul îmi spune asta, pot să iau un antitermic pentru o perioadă de timp. Sau când am un simptom dureros, pot să iau ca analgezic paracetamolul.

Dar şi un simptometic, cum e paracetamolul, se ia conform prescriptiei. Nu înseamnă ca am nevoie de reţetă, dar trebuie să iau legătura cu medicul de familie, pentru că orice medicament poate să aibă şi reacţii adverse. De exemplu, poate că am probleme hepatice şi medicul de familie trebuie să mă ghideze.

Andreea Groza: Ce înseamnă febră pentru un adult şi cum acţionează paracetamolul asupra acestui simptom?

Dr. Adrian Marinescu: Când pun termometrul si am sub 38 grade Celsius - nu e febră. Dacă am peste 38,5, este febră. Atenţie, dacă într-o încăpere este foarte cald, e clar - pot să am o temperatură mai mare. Lucrurile ar trebui monitorizate.

Paracetamolul se ia pe perioadă de 2-3 zile. Nu îl iau 2 săptămâni fără să vorbesc in prealabil cu medicul de familie. Comunicarea cu medicul cel mai apropiat, adică medicul de familie, este cea mai importantă!