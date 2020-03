”Doctor de bine”. Dr. Gabriela Bar, despre gripă și coronavirus la copii: ”Nu am avut sesizări de coronavirus”

Doctorița Gabriela Bar a explicat la emisiunea ”Doctor de bine” ce avem de făcut în cazul în care copilul nostru e răcit sau gripat, dar a oferit informații importante și despre noul coronavirus.

Invitata Lilianei Curea este medic primar pediatru și șef al compartimentului de primiri urgente de la Institutul Pentru Sănătatea Mamei și Copilului.

Cum deosebim banala răceală de gripă și ce trebuie făcut?

Atât răcelile, cât și gripele sunt produse de viruși, doar că simptomele diferă în intensitate.

”Copiii cu gripă se simt mult mai rău, iar temperaturile pot ajunge și la 39,5 grade. Copilul cu gripă are febră mare, transpirații abundente, tuse seacă, dureri de cap, iar primele măsuri trebuie luate pentru scăderea febrei”, a explicat dr. Gabriela Bar.

”Părinții trebuie să dezbrace copilul, să-i facă un duș cu apă mai rece, să răcorescă puțin camera, astfel încât să-i reducă febra. Apoi, trebuie asigurată medicație specifică, cu siropuri sau supozitoare, iar părinții știu asta deja și au în casă pregătite medicamentele necesare”, a spus invitata Liliana Curea.

Iar părinții nu trebuie să uite că vaccinarea este cea mai importantă pentru a preveni îmbolnăvirea cu gripă a copilului.

Niciun caz de coronavirus la copii, în România

Și tot la ”Doctor de bine”, medicul Gabriela Bar a vorbit și despre noul coronavirus.

Covid-19 nu este un pericol la această data, a dat asigurări doctorița, șefa compartimentului primiri urgențe de la Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului spunând că nu a fost niciun caz de părinte care să sesizeze un eventual caz de coronavirus.

Asta pentru că părinții sunt deja foarte informați cu privire la acest subiect, apreciază doctorița Bar.

Foarte importante sunt regulile de igienă, valabile atât pentru prevenirea gripei, cât și a coronavirusului.

”Strănutatul în cot a fost bine învățat de copii, să încercăm să nu împrăștiem în jur picăturile de salivă. Să ne spălăm pe mâini foarte bine, cât de des putem. Putem folosi substanțe dezinfectante, dar după ce ne spălăm pe mâini. Dacă vin de la joacă, copiii se pot spăla și pe față. Să dezinfectăm suprafețele cu care venim în contact. Măștile faciale sunt utile numai pentru persoanele care sunt bolnave”, a explicat doctorița Gabriela Ban.

Aceleași reguli de igienă sunt folositoare și pentru copiii predispuși la alergie, în perioada de primăvară, întrucât reduce riscul de expunere la alergeni.

