De ce cancerul de plămân e diagnosticat atât de târziu în cele mai multe cazuri?

Prof. univ. dr. Cristian Oancea: „Plămânii nu au receptori de durere și nu dor. Dacă apare cancerul, acesta nu doare. De cele mai multe ori îl descoperim la 5-7 ani de la apariție, când singurul tratament e cel paliativ”.

Cum pot să știu dacă plămânii sunt sănătoși?

Prof. univ. dr. Cristian Oancea: „În fiecare an, facem o spirometrie, să vedem cum funcționează plămânii. Este un test simplu, ușor, neinvaziv, în care suflăm într-un dispozitiv. Și, după 40 de ani, facem CT de torace cu doză mică, care înseamnă că vom lua echivalentul în radiații a 3-4 radiografii pulmonare. Merită să facem screening pentru că, dacă descoperim cancerul de plămân în stadiile 1 și 2, există tratament curativ”.

Cum altfel prevenim cancerul de plămân?

Prof. univ. dr. Cristian Oancea: „Nu fumăm. Nu există forme de ”fumat sănătos”. Și țigara, și vaparea, și orice altă formă de fumat sunt nocive. Apoi gazul radon, care se află în sol, e un factor de risc. Și poluarea cu particule mici, asociată marilor orașe. Riscul crește odată cu trecerea anilor, deci nu ar trebuie să ratăm cele două investigații – spirometrie și CT torace cu doză mică”.