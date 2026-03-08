Hormonul insulină reglează cantitatea de zahăr care circulă în sânge și o introduce în celule. Insulina este, de asemenea, mesagerul chimic care instruiește ficatul să stocheze zahăr.

Ficatul îl împachetează pentru depozitare sub formă de glicogen.

După ce mâncați, organismul nu folosește toată această glucoză în același timp. Ci gândește economic, adică gândește să facă depozite. Depozite de zahăr, pe care să le acceseze atunci când are nevoie. Organismul uman respectă toate regulile macroeconomiei permanent. De fapt, invers: macroeconomia a fost gândită după regulile vieții.

Când organismul are nevoie de energie, un alt hormon produs de pancreas, numit glucagon, transformă depozitul din ficat înapoi în glucoză. Din ficat, glucoza intră în sânge. Acolo, hormonul insulină îi permite glucozei să plece spre celule și să furnizeze energie pentru toate funcțiile organismului.

Dar ce înseamnă prea multă mâncare zilnic?

Ficatul depozitează ușor excesul de mâncare sub formă de celule grase între celulele lui funcționale. Așa arată ficatul gras – o masă difuză de grăsime. Vorbim despre o agresiune. Este comparabilă cu agresiunea făcută de virusurile hepatitice.

Laura Iliescu, doctor în Medicină Internă, Institutul Fundeni: „O celulă distrusă, încărcată cu grăsime, cum ar fi celula distrusă de un virus, tot o agresiune externă, ajunge să se regenereze. Și nu se regenerează cum trebuie. Ajunge să o facă prin acele mecanisme de care vorbeam: radicali liberi, oxid nitric, stres oxidativ. Ajunge să se refacă cum nu trebuie.”

Ce înseamnă asta? În ficat, pe lângă celulele hepatice normale apar și așa-numitele celule stelate. Apar, de fapt, în orice boală a ficatului.

Laura Iliescu, doctor în Medicină Internă, Institutul Fundeni:„Celula stelată intervine la patologia virală, și la cea alcoolică, și la cea care ține de obezitate, și la ficatul gras determinat de alimentație. Ce înseamnă asta? Exprimă niște receptori care sunt stimulați de hormoni, de interleukine, de ceea ce înseamnă inflamație. Și obezitatea înseamnă inflamație.”

Și pancreasul se încarcă cu grăsime.

Laura Iliescu, doctor în Medicină Internă, Institutul Fundeni:„Și pancreasul se încarcă cu grăsimi, și ficatul. În loc să aibă celule pancreatice care secretă – ai nevoie de enzimele acelea pentru digestie – el se încarcă cu grăsime.”

Adică devine nefuncțional. Inflamația cronică înseamnă că sângele se coagulează ușor. Pot apărea ușor cheaguri în vase. Și tot așa apare boala inflamatorie numită ateroscleroză.