Ce este lactoferina și ce beneficii are pentru organism. Explicații la Doctor de Bine

Ați auzit de lactoferină? Este o proteină miraculoasă din lapte, care are efecte bacteriostatice, bactericide, antivirale, antiinfecțioase, antifungice, antioxidante, antiinflamatorii și imunostimulatoare.

Lactoferina se află în prima linie când vine vorba de apărarea organismului, ea blochează invazia infecțioasă datorită capacității unice de a se lega de fier. „Fură" fierul de care au nevoie agenții patogeni, iar aceștia nu mai pot crește și nu se mai pot multiplica, deci împiedică îmbolnăvirea.

Lactoferina este prezentă în laptele crud, atât la oameni cât și la animale. În laptele uman este de 5-10 ori mai concentrată decât în laptele de vacă, iar procentul scade după prima lună de alăptare.

Lactoferina bovină este recunoscută drept un principiu farmaceutic activ atât de Agenția europeană pentru medicamente, cât și de FDA-ul din America. Descoperită și izolată din laptele de vacă în anul 1960, lactoferina este un supliment alimentar cu efecte benefice multiple:

Ea reglează permanent absorbția de fier în organism, previne anemia și problemele infecțioase la gravide și nou-născuți. Formulele de lapte sunt frecvent îmbogățite cu lactoferină. Ameliorează statusul imun și activează sistemul de apărare împotriva bolilor- toate celulele imunitare au receptori specifici pentru lactoferină.

Are acțiune antivirală demonstrată împotriva mai multor virusuri, inclusiv HIV, hepatita C, Papilloma virus, herpes, Rotavirus, coronavirus. De asemenea, are efect antioxidant și antiinflamator- lactoferina blochează disponibilitatea fierului pentru agenții patogeni, împiedicând acțiunea lor.

În același timp. are și efect antimicrobian și antiinfecțios contra bacteriilor Gram pozitive și Gram negative (E.coli, Salmonella, Listeria), precum și efect antifungic, contra ciupercilor patogene.

Tot ea, lactoferina, protejează mucoasa intestinală, ameliorează funcția digestivă, echilibrează microbiota și tratează disbioza, adică dezechilibrul dintre bacteriile bune și cele nocive din intestin.

De la nou-născuți la sportivi, bolnavi cronici, persoane cu anemie sau imunitate scăzută, lactoferina ne aduce tuturor beneficii pentru sănătate.

Dată publicare: 01-03-2024