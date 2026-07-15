Durerea de cap apare des și în cazul celor mici. De obicei, se constată în cazul unor boli infecțioase. Vă spunem când durerea de cap are nevoie de sfatul unui neurolog pediatru.

Toate infecțiile respiratorii dau durere de cap. Copilul are nevoie de antiinflamatoare și de aspirarea frecventă a nasului. Apoi de medic, care să vadă cum evoluează eventuala infecție la nivelul urechii.

Dr. Manuela Rizescu, șef secție ORL, Spitalul Marie Curie: „Mergem la medic să vedem ce fel de otită este – la debut, complicată, trebuie internat. Poate să fie și mai rău – infecția se duce în osul din spate, care se numește mastoidita. Otitele agresive infectează osul urechii, se umflă după ureche. Se deschide osul și se curăță în jur toate leziunile, ca infecția să nu se ducă spre creier.”

Dr. Cristina Moțoescu, medic primar neurologie pediatrică: „Sunt frecvente cazurile cu febră mare – 40 de grade – cu boli eruptive, care vin în camera de gardă pentru că îi doare capul. Durerea de cap este un simptom care alertează orice părinte. În primul rând trebuie tratată boala pediatrică și apoi te adresezi neurologului.”

Dacă durerea de cap nu apare în contextul unei infecții, calculați câte ore de activitate are copilul zilnic.

Dr. Cristina Moțoescu, medic primar neurologie pediatrică: „Este o cefalee normală când copilului i se pun în cap mai mult decât poate să ducă. Am văzut în camera de gardă copii suprasolicitați. Un copil activ pe o perioadă de 10-11 ore pe timpul zilei este inuman! Dacă i se iau din sarcini, cefaleea dispare.”

Urgență neurologică este însă durerea care apare dimineața, uneori însoțită de vărsături.

Dr. Cristina Moțoescu, medic primar neurologie pediatrică: „Când apare la un copilaș mai mic, când debutul este acut – copilul se trezește dimineața cu durere de cap să verse dimineața la trezire, durerea de cap să fie însoțită de vărsături.”

Acest tip de durere are nevoie de investigații de urgență.