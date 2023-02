Avem nevoie zilnic de 130 de miligrame de vitamina C. Cum ne dăm seama că lipseşte din organism

Avem nevoie zilnic de 130 de miligrame de vitamina C. Această vitamină se găsește la nivelul celulelor albe, numite leucocite. Și face sistemul imunitar să fie eficient.

Vitamina C este cea mai puternică substanță antioxidantă din natură, ea ne împiedică îmbătrânirea și îmbolnăvirea. Organismul nu poate sintetiza vitamina C și nici rezerve nu poate face, așa că suntem obligați să o aducem din alimentație. Găsim vitamina C doar în fructe și legume.

Important de știut: vitamina C este o substanță care oxidează rapid, temperatura crescută, prezența aerului și depozitarea pe termen lung o distrug. Prin urmare alimentația nu reușește să acopere nevoile zilnice ale organismului.

Iată care semne care arată o lipsă de vitamina C:



Senzație de oboseală cu lipsă de energie și tulburări de concentrare. Imunitate scăzută și îmbolnăvi repetate, nivelul de vitamina C este direct proporțional cu rezistența la boli. Lipsa de apetit este tot un semn al carenței de vitamina C. Și fără poftă de mâncare se accentuează și mai tare oboseala și lipsa de energie.

Cicatrizare lentă și defectuoasă a rănilor? Tot de vitamina C e nevoie! Pe lângă multiplele roluri în organism, vitamina C participă la absorția fierului. Un nivel scăzut de vitamina C crește riscul de anemie și scade aportul de oxigen la nivelul tuturor celulelor.

De reținut: în sezonul rece și în perioadele cu epidemii de gripă/răceală este recomandat să apelăm chiar la suplimente cu vitamina C, pentru o funcționare a organismului la cote maxime!

Dată publicare: 24-02-2023 08:17