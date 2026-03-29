După 21 de zile, o celulă stem se vede în buletinul de analize, în hemoleucogramă.

Se numesc celule stem hematopoietice. Se găsesc în măduva din oasele late, adică din stern ori din bazin. Din celulele stem se nasc celulele roșii, celulele albe ori trombocitele, care fac coagularea. Vedem acest proces permanent.

Prof. univ. dr. Alina Tănase, transplant medular, Institulul clinic Fundeni: „Nu din celula stem se formează direct eritrocitul, este un întreg lanț de celule, din ce în ce mai mature până la eritrocit, tot acet lanț se afla în măduvă, doar celulele mature, se află în sânge”.

Celule măture din sânge - din nou - celulele roșii sau eritrocite, celulele albe și trombocitele sunt citite de hemoleucogramă. Este o analiză care se face la fiecare 6 luni.

Măduva produce continuu. În orice stadiu al acestui proces, celulele pot suferi modificări. În funcție de stadiul de dezvoltare, vorbim de o altă boală hematologică.

Măduva nu mai poate să producă celule roșii, celule albe ori trombocite. Boala se numește anemie aplastică. Se tratează cu transplant de celule stem, deși nu vorbim de o boală oncologică.

Prof. univ. dr. Alina Tănase, transplant medular, Institulul clinic Fundeni: „Nu avem deloc leucocite, hemoglobină pentru că măduva nu mai produce. Și o febră ne duce la medic și o simplă hemoleucogramă se ridică suspiciune”.

Corespondent PRO TV: „Celulele stem, preluate din sângele unei rude compatibile, sunt infuzate în sângele pacientului. Știu să se ducă direct în măduvă, adică în locul lor. Și să producă, ulterior corect. Celule stem se donează printr-o simplă donare de sânge”.

Leucemia acută e detectabilă în hemoleucogramă. Se tratează de asemenea prin transplant de celule stem, de la o rudă compatibiă.

Prof. univ. dr. Alina Tănase transplant medular, Institulul clinic Fundeni: „Cu cât o tratezi mai repede cu atât ai șansa să intri în remisie completă și scapi de ea. Leucemia acută are nevoie de transplant de la donator pentru că trebuie să schimbăm celulele care formează sângele. Acele celule sunt bolnave și le distrugem și le schimbăm cu altele sănătoase, avem nevoie de un donator sănătos Întotdeauna suntem jumătate compatibili cu părinții noștri, pentru că luăm jumătate de gene de la mama și jumătate de la tata și vom fi întotdeauna identici cu părinții noștri și cu frații noștri. Acum o lună a venit prim pacientă la care am făcut un haplotransplant și a venit să-mi spună că au trecut 10 ani, nu mai făcuse nimeni în România”.

La Insititutul Clinic Fundeni se fac cele mai multe transplanturi de celule stem pentru boli grave hematologice. Leucemia acută se vindecă astfel.