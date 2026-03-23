Pamela Gwinnett a izolat-o pe Joan Green, în vârstă de 89 de ani, de familia sa, pretinzând că îi este îngrijitoare în timpul pandemiei de COVID-19.

Ea a convins-o pe Joan să încheie o procură – oferindu-i controlul asupra finanțelor sale – și a jefuit economiile de-o viață ale contabilei pensionate, arată Sky News.

Pe lângă tratamentele cosmetice, precum Botox, Gwinnett a cheltuit sume exorbitante pe mese somptuoase, o mașină de 22.500 de lire sterline și plata ratelor la creditele ipotecare pentru proprietățile pe care le deținea.

Gwinnett, în vârstă de 63 de ani, a fugit în Tenerife, încălcând condițiile eliberării pe cauțiune în timp ce aștepta procesul, și locuiește de 11 luni într-un apartament pitoresc de pe malul mării, în sudul insulei.

„M-au scos țap ispășitor”

Ea a fost condamnată în octombrie anul trecut, în lipsă, la șase ani de închisoare pentru furt și fraudă prin abuz de funcție.

Întrebată de reporterul Sky News în fața casei sale din Tenerife, Gwinnett a declarat că nu se află în Marea Britanie „pentru că am un proces de apel în curs”.

Întrebată dacă a furat economiile lui Joan, ea a răspuns: „Nu, niciodată. Familia ei le-a luat.”

„Nu sunt obligată să răspund la aceste întrebări”, a spus ea. „De parcă aș fi luat eu banii! Eram împuternicită și ca executor testamentar, avocatul ei are toți banii. Nu aveam cardul ei bancar, familia ei îl avea. M-au scos țap ispășitor.”

Infracțiunile comise de Gwinnett au devenit cunoscute în blocul unde locuiește, iar locatarii furioși au afișat postere. Pe unul dintre ele scrie „dreptate pentru Joan Green”, iar pe altul apare o fotografie a lui Gwinnett cu mențiunea „căutată”. Joan, din Chorley, Lancashire, a murit în 2022.

Într-un interviu acordat Sky News, nepotul ei vitreg, David Bolton, a declarat că cea mai mare teamă a lui era ca ea să fi murit crezând minciunile lui Gwinnett, potrivit cărora familia ei o abandonase și nu o iubea.

David a spus: „Adevărul este că ea se bronzează în Tenerife, se plimbă pe acolo, fără să-i pese de nimic – doar de ea însăși. Toată durerea pe care a provocat-o tuturor de aici, toată supărarea. Este pur și simplu enervant.”

Potrivit anchetei, Gwinnett a luat măsuri extreme pentru a împiedica familia lui Joan să intervină în planul ei, schimbându numărul de telefon fix lui Joan, încuiând porțile cu lacăt și dând instrucțiuni îngrijitorilor să nu mai lase familia să intre.

Probă-cheie

În timpul pronunțării sentinței, judecătorul a afirmat că Gwinnett „a jucat pe termen lung” pentru a o izola pe Joan și a o trata ca pe o „vacă de muls”.

În cadrul procesului a fost prezentat un videoclip filmat în secret de David, care arăta o ceartă cu Gwinnett. În înregistrare, Gwinnett strigă: „Asta nu are nicio legătură cu voi – eu am procura.”

Când familia îi spune că nu vorbește în numele lui Joan, ea țipă: „Ba da, vorbesc!”.

De asemenea, ea îl acuză pe David că este un „infractor” și că „o manipulează” pe bunica sa.

Se aude cum Joan întreabă „ce se întâmplă?”, în timp ce David o ține de mână și o consolează.

Judecătorul Maher a afirmat că înregistrarea video demonstra „lipsa de rușine și încrederea de sine” a lui Gwinnett, precum și „obraznicia” acesteia.

Solicitând extrădarea lui Gwinnett, el a declarat că rămânerea acesteia în Tenerife constituie o „ofensă adusă justiției și statului de drept”.

Autoritățile britanice încearcă să o extrădeze pe Gwinnett din Spania.