„Mi-a zis că este nora lui Didina”. Cum a rămas o bătrână fără 94.000 de euro. Escroaca a repetat schema și cu alte persoane

Suspecta miza pe naivitatea și pe vârsta înaintată a victimelor si reușea să intre în locuințele lor. Se recomada drept o rudă îndepărtată și le cerea bani chipurile pentru o intervenție chirurgicală.

Fiica unei victime: „L-a oprit pe stradă. Ce faci unchiule? Uite, avem o problemă. A vorbit foarte familiar, așa, cu el. A scos de la el două trei nume ale unor femei din familia noastră, după care și-a croșetat o poveste și l-a convins că este una dintre nepoate”.

Suspecta de 47 de ani și complicele său, un bărbat de 49 ani cu care avea o relație, sunt bănuiți că ar fi înșelat cel puțin cinci persoane în ultimele zece luni, spun polițiștii de la Investigații Criminale din sectorul 6. Ultima dată, femeia s-a deghizat și a intrat în vorbă cu o bătrână de 79 de ani. Cel mai probabil a știut că aceasta locuiește singură și nu are copii, așa că a așteptat-o să se întoarcă de piață.

Metoda folosită pentru a fura mii de euro de la victime

I-a spus victimei că este o rudă și că are nevoie de bani pentru operație chirurgicală de urgență. Bătrâna i-a dat atunci aproape 24.000 de euro. Victima susține că suspecta ar fi văzut de unde a scos bani și, când nu a fost atentă, ar fi luat de acolo și restul economiilor în valoare de 70.000 de euro.

Victimă: „E o florărie acolo la colț și s-a ridicat de pe un scaun și mi-a zis direct cum mă cheamă: Tanti Fănica. Mi-a zis că este nora lui Didina, adica nepoata mea bună. Zice am adus-o la Fundeni, că are o tumoare pe creier. Nu i-am zis nimic, chiar stăteam acolo în picioare și plângeam și eram emoționată. A început și ea, bineînțeles, să plângă. Am intrat și am scos banii, ea a intrat s-a uitat unde sunt banii”.

Reporter: „Câți bani i-ați dat?”

Victima: „Cât i-am dat ei... dar cât mi-a luat ea... în jur de 70.000 de euro”.

Suspecta a mers în zona Obor din Capitală și s-a oprit într-un magazin de haine. S-a schimbat de îmbrăcămintea pe care o purta în ziua respectivă într-o cabină de probă. Apoi a luat un taxi și s-a îndreptat către Ploiești. Unde a fost așteptată de partenerul său, bărbatul de 49 de ani. În baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, polițiștii de la Investigații Criminale au reușit să le refacă traseul.

În locuința din Prahova, anchetatorii au găsit 9.500 de euro, bani pe care cei doi nu i-au putut justifica.

Femeia a fost arestată preventiv pentru 30 de zile.

