România va fi reprezentată la Olimpiada Internațională de Economie / International Economics Olympiad (IEO) 2026, care va avea loc la Shenzhen, China, în perioada 12–20 iulie 2026, de o echipă formată din cinci elevi, din licee de stat și private, care s-au departajat ca fiind cei mai buni, la încheierea programului gratuit de pregătire și selecție desfășurat începând cu toamna anului 2025 de Romanian Excellence Centre in Economics (RECE). Competiția, ajunsă la ediția a IX-a, reunește peste 60 de țări și este una dintre cele mai importante platforme internaționale dedicate elevilor de liceu pasionați de economie, finanțe și analiză de business case.

Cei cinci elevi care vor reprezenta România sunt: Iris Voinea – Cambridge School of Bucharest, Robert Bercea – British International School of Timișoara, Radu Nedea – International British School of Bucharest, Iustin Gheorghe – Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești și Giorgio Sforza – International School of Bucharest. Prin această componență, România este reprezentată de elevi din mai multe centre educaționale ale țării, incluzând București, Ilfov, Prahova și Timiș.

Pregătirea elevilor s-a realizat la cursurile gratuite organizate de Romanian Excellence Centre in Economics (RECE), platformă care oferă anual programe de excelență în economie, business și finanțe pentru elevi de liceu din România. Parcursul elevilor către etapa internațională a inclus pregătire academică, evaluări naționale, componente de finanțe, analiză economică aplicată și business case, precum și sprijin din partea profesorilor și a specialiștilor implicați în procesul de selecție.

Olimpiada Internațională de Economie / International Economics Olympiad (IEO) este competiția globală de referință pentru elevii de liceu în domeniul economiei și finanțelor. Interesul tot mai mare pentru acest domeniu se reflectă și în apariția, în ultimii ani, a numeroase competiții dedicate economiei, educației financiare și businessului. În acest context, IEO se distinge prin dimensiunea sa internațională, prin structura riguroasă a probelor și prin comunitatea academică asociată, competiția fiind susținută inclusiv de Eric Maskin, profesor la Harvard University și laureat al Premiului Nobel pentru Economie în 2007.

România se află în prezent în top 15 țări la nivel mondial în clasamentul general al performanței la International Economics Olympiad, calculat de la prima ediție a competiției, organizată în 2018. Prezența echipei României la Shenzhen confirmă continuitatea unei direcții începute în urmă cu mai mulți ani: identificarea, pregătirea și susținerea elevilor capabili să concureze la cel mai înalt nivel internațional.

Procesul de pregătire și selecție a reunit profesori, specialiști în economie, finanțe, fiscalitate și business, precum și parteneri din mediul academic și privat. Elevii au beneficiat de sprijinul unor experți precum Marcel Vulpoi, CEO VTM și profesor la Academia de Studii Economice din București, Roxana Voicu, profesor ASE și reprezentant al mediului de fiscalitate, Mădălina Ion (IM Consulting), implicată în componenta de training și testare financiară, Ioana Pârvu Senior Manager EY, precum și alți profesioniști care au contribuit la dezvoltarea componentelor de business case și evaluare aplicată.

„Aceste rezultate arată că România are elevi capabili să concureze la cel mai înalt nivel atunci când pregătirea academică, profesorii dedicați și mediul privat lucrează împreună. Pentru noi, succesul nu înseamnă doar participarea la o competiție internațională, ci construirea unui parcurs prin care elevii descoperă economia ca limbaj al lumii reale: decizii, politici publice, finanțe, strategie și responsabilitate”, a declarat Alexandra Dache, Ph.D., Director RECE.

Alte competiții internaționale la care participa elevii pregătiți de RECE

Performanța elevilor pregătiți prin RECE se extinde și către alte competiții internaționale. În 2026, 9 elevi din 5 școli din România vor participa la etapa continentală a World Economics Cup, iar 5 elevi din 5 școli diferite vor reprezenta România la International Business and Finance Olympiad (IBFO), competiție găzduită la București, în perioada 3–6 august 2026, cu sprijinul ASE și BCR, parteneri strategici ai evenimentului.

Cei 9 elevi care vor participa la etapa continentală a World Economics Cup provin de la Cambridge School of Bucharest, Colegiul Național „George Coșbuc”, Colegiul Național „I. L. Caragiale”, Colegiul Național „Ion Neculce” și International British School of Bucharest. Elevii selectați sunt Iris Voinea, Arina Dumitru, Daria Nuță, Rebecca Bădescu, Denisa Nicole Chelu, Mihnea Rareș Sonu, Radu Nedea, Matei Ivănescu și David Farcaș.

Pentru International Business and Finance Olympiad, România va fi reprezentată de Robert Bercea – British International School of Timișoara, Ava Moldovan – Cambridge School of Bucharest, Bogdan Miheț – Colegiul Național „Sfântul Sava”, Mircea Huidu – International School of Bucharest și Andrei Vlad Petcu – Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”.

În completarea pregătirii pentru competiții, RECE dezvoltă și oportunități de conectare a elevilor cu mediul profesional, inclusiv prin internshipuri și experiențe de învățare aplicată în organizații precum BCR Private Banking, Rompetrol, Biriș Goran și The Tax Institute.

Despre RECE

Romanian Excellence Centre in Economics (RECE) este o platformă națională dedicată excelenței preuniversitare în economie, business și finanțe. RECE organizează centre de excelență gratuite pentru elevi, coordonează selecții naționale pentru competiții internaționale și conectează elevii performanți cu profesori, universități, companii și instituții relevante pentru dezvoltarea capitalului uman al României.