Medicii recomandă femeilor să-și palpeze sânii în fiecare lună, după menstruație

Sânii se autopalpeaza în fiecare lună, după menstruaţie, ne recomandă medicii. Dacă palpaţi un nodul, mergeţi în timp scurt la ecografie. Fără frică. Peste 80% din nodulii mamari sunt benigni, dar trebuie verificaţi imagistic.

În afară de autopalpare, ecografia la sân anual trebuie să intre în educaţia medicală elementară. De la 20 de ani.

Peste 80% dintre formaţiunile din sân nu înseamnă cancer. Frecvent, apare fibroadenomul, o tumoră benignă solidă. Şi foarte frecvent apar chisturile în sân, formaţiuni nepericuloase pline cu lichid.

Medicul va spune la ce interval de timp trebuie să veniţi la o ecografie. Când palpaţi sânul, palpaţi şi axila. Sub braţ, găsim lanţuri de 20-40 de ganglioni.

Cancerul de sân e cel mai frecvent tip de cancer care apare la sexul feminin. Din acest motiv, o ecografie de sân se face, anual, din tinereţe. Iar după 40 de ani -ecografie. Plus mamografie la fiecare doi ani. Aceasta este educaţia medicală elementară. Şi aşa pot fi vizualizate tumori maligne, cancer adică, de câţiva milimetri. O tumoră malignă se poate palpa abia când are 2 cm. Cancerul de sân, descoperit când are doar câţiva milimetri, este perfect curabil.