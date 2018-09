Iulia Vântur, la CSID, despre viața din India: ”Munca la știri m-a ajutat în muzică”

Stăm la poveşti cu Iulia Vântur, pentru care India a reprezentat un şoc la început. Nu doar la scară largă, cultural, gastronomic, ci şi pe plan personal.

"Cel mai dificil este când pierzi identitatea. Descoperi că nu mai ai nici numele, nici statutul obţinut cu atâta muncă", spune Iulia.

Capacitatea noastră de adaptare e legată de stimă şi de încredere de sine aspect la care nu trebuie să încetăm să lucrăm toată viaţa.

Cum te-ai adaptat la viața din India?

Iulia: ”Cred că cel mai dificil moment a fost cel în care mi-am pierdut identitatea. În momentul când te vezi aşa dezgolit te panichezi puţin. Pentru că nu mai eşti cine eşti, asta mi s-a întâmplat mie. Ok eu sunt fata asta, Iulia, facem abstracție de tot ce am făcut până acum şi o luăm de la zero, să vedem de ce sunt în stare. Faptul că am citit de pe prompter m-a ajutat foarte tare când am înregistrat o piesă rap. Faptul că e o succesiune de cuvinte foarte rapidă, a trebuie să anticipezi anumite cuvinte. Munca pe care am făcut-o la ştiri m-a ajutat chiar şi în muzică.”

”Dacă reusești să aduci doar acel element care e doar al tău, cred că reusești să străbaţi oriunde”, mai spune Iulia.

Ai avut vreun când ţi-ai pierdut încrederea în sine?

Iulia: ”Da, când am început să cânt în hindi. Şi chestia cu cântatul nu a fost un lucru să zic da, mi-am dorit să cânt. A început ca o joacă, am înregistrat puţin în studio, mai stau cu băieții, mai compunem o piesă, iar acum am peste 10 piese.”

Sunt şi concerte?

Iulia: ”Sunt atât de mulţi oameni în India, la orice spectacol chiar zeci de mii şi când eşti pe scenă şi vezi o mare de oameni în faţa ta, zici O, Doamne. Dar pentru că îmi plac muzica și dansul, după ce am urcat pe scenă am avut emoții o secundă, apoi m-am distrat.”

Din alte puncte de vedere cum e traiul de zi cu zi?

Iulia: ”Cardio fac, merg la pilates. Înainte de a merge în India facem terapii, meditaţii. La ei e cumva în filozofia de viaţă meditația. Îţi dă un reset pentru că altfel nu poţi funcționa, acolo trebuie să te adaptezi locului, iar prin meditație o faci mai ușor, mai armonios.”