De ce masca nu trebuie purtată mai mult de 4 ore. Medicii explică cum se folosește corect

Mai multe studii internaționale au arătat că pacienții infectați cu SARS-COV-2 transmit virusul mai repede la începutul simptomelor şi chiar înainte de a ști că sunt bolnavi.

De aceea, utilizarea măștilor este esențială, pentru că reduce drastic cantitatea de particule virale eliberate de persoanele pre-simptomatice și asimptomatice.

Mai mult, un studiu făcut în ultima lună pe cadre medicale de la noi din țară, arată că persoanele imunizate natural sunt în număr foarte mic. Ceea ce este încă un argument pentru purtarea corectă a măștii, de către toată lumea.

Masca se poartă aproximativ 4 ore. După acest interval, particulele respiratorii o umezesc şi nu mai este eficientă. Masca are efect zero, atât pentru dumneavoastră cât şi pentru cei din jur, dacă o purtaţi sub nas, ori sub gură.

Conf. univ. dr. Emilian Popovici, medic primar epidemiolog: "Este necesar ca aceste măşti să fie purtate de toată populaţia. Dacă toţi oamenii vor purta masca şi vor înţelege să poarte masca când vor fi în contact cu alţii. Masca va fi purtată şi de infectaţii asimptomatici. Infectatul asimptomatic nu prezintă simptomele bolii, dar elimina virusul. Protecţia e mai bună dinspre cel care poartă masca spre cel care e în vecinătatea lui şi nu invers."

Citește și Care sunt situațiile când NU trebuie să purtăm mască de protecție. Ce greșeală fac șoferii

Doza infecțioasă este cantitatea de virus necesară pentru a determina o infecție. În funcție de virus, oamenii pot fi expuși la mai puțin de 10 particule virale ca să se infecteze. Cercetătorii nu știu în acest moment câte particule de virus SARS-CoV-2 sunt necesare pentru declanșarea infecției COVID-19. Ştiu însă sigur că peste 90% dintre infecţii apar ca urmare a expunerii la aerosoli cu viruşi, eliberaţi prin simpla respiraţie a unui pacient infectat.

Conf. dr. Carmen Chifiriuc, Facultatea de Biologie: "Virusul de transmite foarte eficient prin intermediul aerosolilor. Când densitatea populaţională e foarte mare, favorizează trecerea virusului de la o gazdă la cealaltă. Pe suprafeţe, desigur, dacă căutăm genomul viral îl vom găsi, dar asta nu ne spune nimic despre infecţiozitatea acelei particule care este prezenta pe o suprafaţă."

Medicul Larisa Chiriac a coordonat un studiu făcut în ultima lună pe un eşantion de 1.005 persoane, care lucrează în spitale din 15 oraşe din România. Studiul a vrut să afle informaţii tocmai despre persoanele care s-au infectat, dar nu au avut simptome. Sau simptomele au fost foarte uşoare şi neglijate.

Dr. Larisa Chiriac, director medical: "Nivelul de imunizare al populaţiei testate, pe care am testat-o, este foarte mic, sub 2%, asta înseamnă că până la apariţia unei vaccin, este esenţial să respectăm măsurile de igiena şi distanţare socială."

Iar în cadrul măsurilor de igienă intra şi purtatul măştii.

Studiul a mai arătat că testarea sângelui pentru anticorpi este viabilă. Aceasta se poate extinde la nivelul populaţiei. Prin determinarea anticorpilor IgM din sânge se pot demara rapid anchete epidemiologice în focarele astfel identificate.