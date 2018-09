Daniel Nițoiu explică avantajele folosirii trotinetei în București: ”Sănătate și corp frumos”

Daniel Nițoiu - actor la bază și știrist în plină activitate - este un showman înnăscut. De aceea îl și vedeți în fiecare duminică la Ninja Warrior, pe ProTV.

Doar când e la cadru, serios, nu face sport. În rest, mișcare cât cuprinde. De exemplu, la serviciu vine cu trotineta, o modă care a prins și la noi. Astfel, scapi de calorii, îți îmbunătățești coordonarea și ții departe gonartroza.

Daniel folosește de 2 ani trotineta. Una cu suspensii.

”Sunt foarte utile pentru București. Nu avem un asfalt tocmai neted, sunt multe denivelări și se simte asta și în articulații. Până în dinți.

Când am ajuns la facultate, am făcut cunoștință cu transportul în comun din București. Înghesuială, aglomerație, nervi. Așa că am jurat, după ce am terminat facultatea, că prefer să merg prin ploaie decât să mă urc într-un autobuz.

De când lucrează soția mea în Viena, am văzut că austriecii merg foarte mult cu trotinete. Am zis că trebuie să încerc și eu să văd. În România, oamenii au o preconcepție că trotineta este folosită de copii mai mult. Dar nu, în Austria sunt oameni în toată firea, bunici, care merg pe trotinetă.

Se mai uită oamenii ciudat când merg pe trotinetă. Mi s-a întâmplat când mergeam către serviciu, m-a abordat un domn la 60 de ani și a zis ”măi, neică, nu ți-e rușine să mergi pe asta de copii?”.

Se mai uită ciudat și când merg cu umbrela, pe ploaie. Dar este puțin periculos, când pui frână mai derapeză. Dar mergi cu grijă, fără viraje bruște, ești în siguranță.

Este un mijloc frumos de a te plimba prin oraș și a câștiga la capitolul sănătate, corp frumos.”