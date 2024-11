Elena Lasconi, despre Călin Georgescu: ”Când am atras atenția că țopăie trolii pe rețelele sociale am fost ridiculizată”

Într-un interviu acordat corespondentului Pro TV Robert Hoară, Lasconi a criticat din nou ”decizia CCR de a scoate din cursă un candidat”, făcând astfel referire la Diana Șoșoacă.

De asemenea, ea spune că ”Parchetul putea să-și facă treaba și în legătură cu domnul Georgescu și în legătură cu domnul Simion”, astfel că ”nu am fi avut o asemenea situație astăzi, când vorbim”.

Lasconi a mai adus aminte și de avertismentul pe care chiar ea l-a lansat în luna octombrie, cu privire la existența unor ferme de troli”, însă, mai spune ea, a fost ”ridiculizată”.

Elena Lasconi: ”Dați-mi voie să aștept să se numere toate voturile. Și încă o dată fac apel la toți delegații din secțiile de votare, să fie cu ochii pe fiecare buletin de vot, pentru că contează enorm și mai ales din respect pentru toți cetățenii din țară, care au dat și pentru cei din diaspora. Și arată că instituțiile statului în România nu și-au făcut treaba. Arată proasta guvernare PSD-PNL, arată corupția din țara asta și indiferența. Și când spun asta mă gândesc la câteva lucruri: decizia CCR de a scoate din cursă un candidat. Putea să facă lucrul ăsta Parchetul, pentru că au fost foarte multe derapaje, dar Parchetul putea să-și facă treaba și în legătură cu domnul Georgescu și în legătură cu domnul Simion. Și atunci nu am fi avut o asemenea situație astăzi, când vorbim. Atunci când am atras atenția că țopăie trolii pe rețelele sociale am fost ridiculizată. Din nou, șase instituții ale statului puteau să se ocupe de asta. Suntem în România!”

Pro TV

”Instituțiile statului nu și-au făcut treaba în țara asta”

Reporter: Cum credeți că a reușit Călin Georgescu să atragă atât de mulți susținători?

Elena Lasconi: ”Filmulețe bine făcute, cu mesaje ticluite și promovat puternic, nu știu de unde bani, în tot ce înseamnă rețele de socializare în mod special, vorbesc aici de Tiktok, unde are mii de conturi pe Tiktok. Și din nou, instituțiile statului nu și-au făcut treaba în țara asta și este vina PSD, PNL. Și cam asta. Nu a apărut la nicio dezbatere, dar a fost foarte prezent online cu mesajele pe care voiau probabil să le audă românii care s-au săturat de felul în care este condusă această țară și l-au perceput ca o persoană antisistem.”

La ora publicării acestei știri, cu peste 99% dintre secții numărate, candidatul independent Călin Georgescu este pe primul loc în rezultatele parțiale publicate de AEP. Georgescu are peste 2 milioane de voturi și un avans detașat.

