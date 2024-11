Elena Lasconi, întrebată ce se va întâmpla dacă nu intră în turul 2: ”Urmează să pierdem treptat democrația din țara asta”

Într-un interviu acordat corespondentului Pro TV Robert Hoară, Lasconi a declarat că, ”de mâine”, va continua negocierile cu reprezentanții partidului Forța Dreptei, PMP, REPER, UDMR, precum și PNL, ”dar cu un alt lider”, pentru că nu poate discuta cu aceeași conducere a unui partid ”care a adus PSD-ul la guvernare a 2-a oară”.

Ea este de părere că, dacă nu va intra în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, ”urmează ceva foarte rău pentru România”.

La ora publicării acestei știri, cu peste 99% dintre secții numărate, candidatul independent Călin Georgescu este pe primul loc în rezultatele parțiale publicate de AEP. Georgescu are peste două milioane de voturi și un avans detașat.

Reporter: Ce urmează?

Elena Lasconi: ”Păi, dacă intru în turul doi, o să vedem. Așteptăm numărătoarea, da, o să încerc să vorbesc cu toate forțele de dreapta, adică cu liderii acestor formațiuni și când spun asta mă gândesc la Forța Dreptei, la PMP, mă gândesc la REPER. De asemenea, mă gândesc și la UDMR, și la PNL, dar cu un alt lider. Și deja cred că au dat un semnal în acest sens, că se va schimba ceva acolo. Eu nu am treabă cu bucătăria internă a PNL-ului, dar nu putem să discutăm cu același leadership care a adus PSD-ul la guvernare a 2-a oară”.

Reporter: Spuneți-mi, în cazul în care nu veți intra în turul doi, ce urmează?

Elena Lasconi: ”Urmează ceva foarte rău pentru România. Urmează să începem să pierdem treptat democrația din țara asta și acest lucru spun, uite, astăzi și l-am spus și în urmă cu cinci luni. Am spus asta, am atras atenția, din nou nu am fost luat în seamă, dar uite că trăim acele vremuri. Sper să nu se ajungă acolo. Sper din tot sufletul să nu se ajungă acolo, pentru că îmi amintesc de momentul în care am avut parte de un val de simpatie uriaș din partea Occidentului după Revoluția din 1989 și totul s-a terminat în momentul în care Iliescu a dus minerii în 90 la București. Și de atunci au început să-și pună semne de întrebare. Dacă vom ajunge în punctul ăsta, eu nu văd cu ochi buni traseul României pe drumul european și pe direcția Vest cu Statele Unite ale Americii.”

Reporter: Veți continua negocierile cu cei din dreapta?

Elena Lasconi: ”Da, de mâine, pentru că e foarte important să facem o majoritate parlamentară. Urmează alte alegeri importante duminica viitoare și apoi încă un hop, turul doi, cealaltă duminică”.

Lasconi: ”Într-un fel, eu l-am ajutat pe Bolojan. Înțeleg mai bine cum e să faci politică în interesul României”

Reporter: Ilie Bolojan la conducerea PNL?

Elena Lasconi: ”Da, eu asta cred că se va întâmpla și mă bucur într-un fel că l-am și ajutat, pentru că nu era susținut înainte de colegi și mai ales de leadership.

Dar faptul că l-am nominalizat ca premier a încins spiritele acolo și apoi au venit și ei. Stai puțin, că ne lipim de domnul Bolojan, că poate mai câștigăm ceva. Eu în urmă cu 3 ani, le spuneam unor persoane care sunt acum în leadership-ul PNL-ului, de ce nu-l susțineți pe domnul Bolojan la prezidențiale?”

Reporter: Și ce v-au spus?

Elena Lasconi: ”Nu, nu-l susținem pe el. Se pare că, deși sunt de puțină vreme în politică, înțeleg mai bine cum e să faci politică în interesul României.”

Crin Antonescu: Este absolut necesar ca astăzi conducerea PNL, cei cinci din fruntea partidului, să demisioneze imediat

Fostul preşedinte al PNL Crin Antonescu a afirmat că este necesar ca ”cei cinci” din fruntea PNL să demisioneze din funcţii şi trebuie să se constituie o conducere provizorie deoarece trebuie dat un semnal puternic că liberalii au înţeles ceva din rezultatul primului tur al alegerilor prezidenţiale şi să-şi poată mobiliza alegătorii pentru alegerile parlamentare.

”Am spus ce cred despre strategia PNL în această campanie electorală. Nu o să mai reiau acum, nici nu mai e important. Şi cred că, deşi o analiză trebuie făcută de către toţi, chiar nu avem timp. Ce cred acum că este absolut urgent şi în sensul acesta e şi chemarea mea sau comunicarea convingerii că toţi membrii, susţinătorii, alegătorii de ieri şi de azi ai PNL să se mobilizeze pentru acest vot de duminica viitoare. Analiza, responsabilităţile, toate celelalte se vor petrece după.

Sigur că este absolut necesar, după părerea mea, ca astăzi conducerea PNL, cei cinci din fruntea partidului, să demisioneze imediat, să se constituie o conducere provizorie pentru că trebuie dat un semnal puternic că PNL a înţeles ceva, că PNL are şansele, resursele pentru reconstrucţie şi în sensul acesta să îşi poată mobiliza alegătorii. Cred că lucrul e valabil şi pentru ceilalţi”, a afirmat Crin Antonescu într-o emisiune televizată, potrivit News.ro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: