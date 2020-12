Cum putem gestiona stresul sărbătorilor în pandemie. Sfatul psihologilor

Ne scoatem mintea din carantină și ne bucurăm de aceste sărbători, altfel decât toate trăite până acum.

Psihologii ne spun să ne uităm la lucrurile mari și, în același timp, simple ale vieții.

Toate generațiile din prezent au ceva în comun. Nu au trăit, până anul acesta, o pandemie. Vom trăi de asemenea, sărbători atipice. Nu este o catastrofă, ci un motiv să fim conștienți.

Gaspar Gyorgy, psiholog: „Suntem în viață, că nu ne-am îmbolnăvit, că există internet și putem să luăm legătura cu cei dragi, chir dacă nu ne vedem. Și mai e un aspect important, nu avem nevoie de sărbători perfecte! Avem nevoie de sărbători în care să ne simțim în siguranță și să ne odihnin.”

Toată perioada pandemică a declanșat, în fiecare dintre noi, mecanisme de supraviețuire. Sunt perfecte. Dar generează o cantitate mare de hormoni de stres. Și nu vorbim de o perioadă scurtă, ci de luni bune. Adică deja de ceea ce numim stres cronic.

Bogdana Bursuc, psiholog: „Să îmi dau seama că eu permanent fac o sarcină în plus și mental și fizic și undeva nu mai pot să am același randament, încep să pun presiune pe mine și e ca un cerc vicios, sunt și mai stresat.”

Perioada de vacanță, daca vă odihniți, reduce fiziologic hormnii de stres. Și dacă nu intrați cu alți oameni în contact direct, reduce de asemenea stresul psihologic adaptativ.

Gaspar Gyorgy, psiholog: „E bine să profităm de zilele liber de concediu pentru a ne uita și în universul nostru interior, la propria persoană și la copii, să putem să avem grijă de de mințile nostre. Poate că în acest an pe 25 în loc să colindăm, ne vom așeza frumos și vor vorbim cum am dus din puct de vedere psihlogic aceste luni dificile, care a fost parte dificilă dar și partea frumoasă.”



Parte frumoase înseamnă că am putut să ne adaptăm. Și vom putea în continuare!