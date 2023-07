Valentin Văcăruș, expert în comunicare: „Publicitatea nu mai este la fel de cool ca acum 25 de ani, dar e plină de provocări”

În emisiunea de marți, Valentin Văcăruș a vorbit despre publicitate, despre eșec, dar mai ales despre încrederea pe care trebuie s-o ai în tine. Valentin Văcăruș este unul dintre oamenii care a reușit să devină celebru prin creativitate și prin inovație.

Marta Ușurelu: Spune-mi, te rog, să începem cu începutul, că sunt mulți oameni care ne urmăresc, dar poate nu toți știu ce înseamnă o agenție de publicitate, de ce are nevoie un business, un brand, de o agenție de publicitate?

Valentin Văcăruș, expert în comunicare al agenției Godmother: „Păi, misiunea unei agenții de publicitate este simplă: să ajute clienții, brand-urile sau companiile să-și profesionalizeze serviciile, să-și profesionalizeze zona de comunicare, să fie mai eficienți până la urmă în acest demers de a transmite mesajul lor sau de a-și promova produsul sau serviciul către publicul țintă”.

Marta Ușurelu: Și când ar avea nevoie un brand sau un antreprenor să apeleze la serviciile unei agenții de publicitate?

Valentin Văcăruș, expert în comunicare al agenției Godmother: „Aici e o discuție mai amplă. Eu am o filozofie încă împărțită pe două paliere. În primul rând, cred că brandurile sau companiile au nevoie de o agenție în momentul în care au ajuns ei la gradul maxim de incompetență, că recomandarea mea este, în primă etapă, să încerce să facă tot ce pot ei și ce știu ei să-și promoveze afacerea sau produsul, și abia după aceea să ajungă să discute cu o agenție de publicitate. Foarte mult focus se pune pe partea de a promova un produs, crezând că-ți rezolvă toate problemele legate de vânzări și de procese. Eu cred, însă, că ai nevoie de serviciile unei agenții când ești aproape sigur, nu când este perfect, dar când crezi că produsul este gata să fie promovat. Și recomand foarte mult asta antreprenorilor, să încerce să pună foarte mult focus pe produs, pe serviciu, nu să aștepte 1.000 de ani să fie perfect, dar să aibe siguranța că produsul lor este gata să întâmpine piața”.

Marta Ușuelu: Știu că ai și un podcast în care vorbești dacă mai este publicitatea cool, și au fost niște ani în care publicitate în România era rege, toată lumea se uita la festivaluri să vedem reclame. Acum, sincer, nu se mai întâmplă acest lucru sau din ce în ce mai puțin, ca să nu fiu negativistă. De ce a intrat în lumea asta a publicității?

Valentin Văcăruș, expert în comunicare al agenției Godmother: „Am intrat printr-o conjunctură. Eu am început în anul I de facultate să spiralez calendare, apoi am fost șofer, apoi am fost count executive manager. Am urmat toți pașii dintr-o agenție de publicitate fără să am un plan. Așa s-au întâmplat lucrurile, dar trebuie să recunosc că este un domeniu care îmi place, pe care îl simt, pe care îl cunosc de 25 de ani și care, din punctul meu de vedere, da, nu mai este la fel de cool ca acum 25 de ani, dar este la fel de dinamic și de plin de provocări”.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 18-07-2023 13:06