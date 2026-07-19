Un fenomen foarte rar a fost filmat în Suedia: o tornadă dublă. ”Părea că apa se agita în două locuri la suprafață”

„Pe 18 iulie, în jurul orei 9:30 dimineața, m-am uitat pe fereastra cu vedere spre golf și am observat ceva foarte ciudat. Părea că apa se agita în două locuri la suprafață”, spune Martina Karlsson, persoana care a filmat fenomenul.
Două dintre tornade s-au contopit ulterior într-una singură.
Karlsson a descris experiența ca fiind „surrealistă” și „înfricoșătoare” în același timp.
Sâmbătă, Suedia a fost lovită de ploi torențiale, care au provocat inundații locale și pagube minore.
Nu au fost raportate răni grave sau pagube majore.
Sursa:
Associated Press
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