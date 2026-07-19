Un fenomen foarte rar a fost filmat în Suedia: o tornadă dublă. ”Părea că apa se agita în două locuri la suprafață”

Stiri Diverse
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O tornadă dublă care se învârtea deasupra unei ape - un fenomen rar - a fost filmată în vestul Suediei. Imaginile obținute de AP arată două pâlnii uriașe de aer care se învârt una lângă alta în Grästorp.

autor
Cristian Matei

„Pe 18 iulie, în jurul orei 9:30 dimineața, m-am uitat pe fereastra cu vedere spre golf și am observat ceva foarte ciudat. Părea că apa se agita în două locuri la suprafață”, spune Martina Karlsson, persoana care a filmat fenomenul.

Două dintre tornade s-au contopit ulterior într-una singură.

Karlsson a descris experiența ca fiind „surrealistă” și „înfricoșătoare” în același timp.

Sâmbătă, Suedia a fost lovită de ploi torențiale, care au provocat inundații locale și pagube minore.

Nu au fost raportate răni grave sau pagube majore.

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Sursa: Associated Press

Etichete: tornada, fenomen, Suedia,

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