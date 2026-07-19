Un fenomen foarte rar a fost filmat în Suedia: o tornadă dublă. ”Părea că apa se agita în două locuri la suprafață”

„Pe 18 iulie, în jurul orei 9:30 dimineața, m-am uitat pe fereastra cu vedere spre golf și am observat ceva foarte ciudat. Părea că apa se agita în două locuri la suprafață”, spune Martina Karlsson, persoana care a filmat fenomenul.

Două dintre tornade s-au contopit ulterior într-una singură.