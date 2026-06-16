Asta, deși au avut în orar, la liceu, peste 200 de ore de informatică.

Preț de jumătate de oră, concurenții au avut acces la motoare de căutare, pentru partea practică a probei.

Doru Modrișan, profesor: „Au avut de căutat pe internet informații despre marea teoremă a lui Pierre Fermat, și anume când a fost ea enunțată, și apoi de creat un mic document Word în care să copieze un paragraf despre această teoremă.”

Absolventă liceu: „Am vorbit despre un matematician, Piere mi se pare că-l cheamă. Piere Der Fer, nu știu, ceva de genul. E formula matematiciană.”

Reporter: „Era o formulă sau era o matematiciană?”

Absolventă liceu: „Nu.”

Reporter: „Te-ai descurcat să cauți informații pe internet despre matematicianul...?”

Absolvent liceu: „George Coșbuc.”

Corespondent PRO TV: „În actualele programe, liceenii fac două ore de tehnologia informației pe săptămână în clasa a noua, una în clasa a zecea, două într-a unsprezecea și iar una pe săptămână în anul în care dau și bacul. Timp suficient să se acomodeze cu aplicațiile Office- Word, Excel și PowerPoint, mai ales că le folosesc frecvent și pentru referate, prezentări și tabele. În a doua parte a probei digitale au avut de subliniat sau schimbat culoarea unui paragraf, de inserat poze ori numerotat rânduri. Totul, în 60 de minute.”

Candidații au primit și câteva cerințe despre funcționarea calculatorului.

Absolvenții au două săptămâni de pauză până la probele scrise de la examenul de bacalaureat, programate între 29 iunie și 3 iulie. Rezultatele inițiale vor fi publicate pe 7 iulie.